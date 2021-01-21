Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены потребовать от исполнительных структур Евросоюза незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2», а также чувствительно усилить ограничительные меры против РФ в связи с задержанием блогера Алексея Навального, сказано в проекте резолюции ЕП

«Северный поток - 2»: США вводят новые санкции, «Газпром» подстёгивает партнёров, а преемник Меркель — сторонник проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Европарламент призывает ЕС, государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разных платформах внешней политики, в том числе по таким проектам, как "Северный поток 2", завершению которого ЕС должен препятствовать незамедлительно», — цитирует РИА Новости проект не принятого пока документа.

Европарламент также требует от России «незамедлительное и безусловное освобождение Алексея Навального и всех лиц, задержанных в контексте его возвращения в Россию».

ЕП также «призывает Совет ЕС сформировать активную позицию по этому вопросу на предстоящих заседаниях, чувствительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к принятию решения о задержании и заключению под стражу Алексея Навального».