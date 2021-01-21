Решения ЕП не являются обязательными к исполнению, реальные действия — прерогатива Совета Евросоюза.
«Европарламент призывает ЕС, государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разных платформах внешней политики, в том числе по таким проектам, как "Северный поток 2", завершению которого ЕС должен препятствовать незамедлительно», — цитирует РИА Новости проект не принятого пока документа.
Европарламент также требует от России «незамедлительное и безусловное освобождение Алексея Навального и всех лиц, задержанных в контексте его возвращения в Россию».
ЕП также «призывает Совет ЕС сформировать активную позицию по этому вопросу на предстоящих заседаниях, чувствительно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к принятию решения о задержании и заключению под стражу Алексея Навального».