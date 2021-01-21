Неизвестный хищник охотится в окрестностях села Беленького Запорожского района. Об этом местные жители пишут в соцсетях, передает 21 января «Depo.Запорожье»

«Что за чупакабра это делает». На окраинах Днепра местные жители находят кур без головы © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк жалуются, что с начала января жертвами хищника стали десятки домашних животных. На днях Светлана Березняк нашла за своим огородом загрызанную лису, у животного был откушен кусок хвоста. Рядом были следы, напоминающие волчьи.

Некоторые жители села склоняются к версии, что нападения на животных в Беленьком устраивает волчица, которая учит детей охоте. Однако охотники, которые сейчас ищут хищника в окрестностях Беленького, пока встречают лишь лис и шакалов.

Недавно сообщалось, что села в Запорожской области подвергаются нападениям неизвестных хищников. В Беленьком погибли свиньи, кролики, домашняя птица. Впоследствии неизвестный хищник наведался в соседнее село Марьевка и передавил там кур. Через некоторое время зверь оставил кровавый след на значительном расстоянии от Запорожского района — в Орехове.

Некоторые пострадавшие подозревают в причастности к этому мифическое существо чупакабру. В 2013 году жители села Ларжанка Измаильского района повстречали существо ростом около метра с короткими верхними конечностями. Зверь был покрыт длинными черными волосами и передвигался в основном на задних ногах. По словам очевидцев, чупакабра несколько раз пробежала по их двору, страшно рычала и сверкала в темноте глазами. Утром оказалось, что все куры и утки в хозяйстве были обескровлены. В этом же районе заявляли, что убили чупакабру. Позже выяснилось, что вилами закололи несчастную собаку.

Чупакабра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Убивает животных (преимущественно коз) и высасывает у них кровь. В начале нулевых годов чупакабру описывали как четвероногое существо, похожее на собаку или койота с клыками и свиной мордой.