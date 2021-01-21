Сообщается, что на днях приговор распустившему руки мужчине, уроженцу Марьяновки, огласил Гороховский районный суд.

Школьные учительницы устроили драку прямо на уроке под Ровно
Школьные учительницы устроили драку прямо на уроке под Ровно
© РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк
Ссора между мужчиной и матерью его супруги вспыхнула в ноябре 2020 года. В ходе словесного конфликта украинец потерял самообладание и метнул в тещу попавшийся под руку увесистый корнеплод. Он попал женщине в плечо.

В результате пострадавшей диагностировали кровоподтек левого плеча, ушиб левого плечевого сустава, посттравматическую гематому левого плечевого сустава, посттравматический артрит левого плечевого сустава.

Суд посчитал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние и активное содействие виновного раскрытию преступления. Украинец должен будет выплатить штраф в размере 1190 гривен (чуть больше 3 тысяч рублей).

 

 