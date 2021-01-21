Сообщается, что на днях приговор распустившему руки мужчине, уроженцу Марьяновки, огласил Гороховский районный суд.
Ссора между мужчиной и матерью его супруги вспыхнула в ноябре 2020 года. В ходе словесного конфликта украинец потерял самообладание и метнул в тещу попавшийся под руку увесистый корнеплод. Он попал женщине в плечо.
В результате пострадавшей диагностировали кровоподтек левого плеча, ушиб левого плечевого сустава, посттравматическую гематому левого плечевого сустава, посттравматический артрит левого плечевого сустава.
Суд посчитал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние и активное содействие виновного раскрытию преступления. Украинец должен будет выплатить штраф в размере 1190 гривен (чуть больше 3 тысяч рублей).