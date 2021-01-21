Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой он должен заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей). Об этом 20 января он сообщил в своем Facebook

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По QR-коду на платежке, которую опубликовал Липовский, видно, что общий долг за услуги ЖКХ составляет 118 тысяч гривен (около 310 тысяч рублей), из которых за отопление — более 70 тысяч гривен (181 тысяча рублей).

В декабре директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров рассказал, что власти решили «удушить» граждан новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. По его словам, действия местных властей приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Экономист уверен, что локдаун в январе 2021 года добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.