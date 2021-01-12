«Мы едем по трассе, то ли вправо, то ли влево, сворачивайте смело», — сказала артистка на гуцульском наречии.
Часть националистически настроенных пользователей оценили этот поступок не как шутку или попытку слиться с местностью, а как «плевок в сторону гуцулов».
«Так открыто простых украинцев не унижали!» — говорится в одном из комментариев.
Гуцульское наречие или гуцульские говоры — язык украинской субэтнической группы гуцулов, распространенный на территории западной Украины.
Еще больше отзывов от подписчиков адресованы актрисе за ее отдых во время локдауна. Тут актрису тоже не похвалили, назвав ее поведение «эгоистичным и асоциальным» и «пиром во время чумы».
Сумская является обладательница званий «Заслуженная артистка Украины» и «Народная артистка Украины». С 1996 года артистка замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет. Тот союз певицы просуществовал 5 лет.
Ранее Украинская актриса Сумская отказалась от помощницы ради $500.