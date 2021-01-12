Украинская актриса Ольга Сумская выложила на днях у себя в Instagram видео с отдыха на горнолыжном курорте страны - Буковеле. В ролике артистка решила поговорить на местном гуцульском наречии, что только разозлило отдельных ее подписчиков

«Мы едем по трассе, то ли вправо, то ли влево, сворачивайте смело», — сказала артистка на гуцульском наречии.

Часть националистически настроенных пользователей оценили этот поступок не как шутку или попытку слиться с местностью, а как «плевок в сторону гуцулов».

«Так открыто простых украинцев не унижали!» — говорится в одном из комментариев.

Гуцульское наречие или гуцульские говоры — язык украинской субэтнической группы гуцулов, распространенный на территории западной Украины.

Потап и Каменских решили переждать локдаун на Мальдивах © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Сумская является обладательница званий «Заслуженная артистка Украины» и «Народная артистка Украины». С 1996 года артистка замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет. Тот союз певицы просуществовал 5 лет.

Ранее Украинская актриса Сумская отказалась от помощницы ради $500.