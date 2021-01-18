По его словам, несмотря на то, что, согласно опросам общественного мнения, порядка 70% американцев негативно относятся к Китаю, тесные связи с этой страной Байдена не приведут к его импичменту.
«Импичмент — наименее вероятный сценарий. Байден — это фигура, которая полезна, чтобы прикрыть то, что произойдет на американско-китайском фондовом рынке в ближайшие несколько лет… Байден должен сделать свое дело и уйти», — отметил Вавилов.
Он уточнил, что сегодня «раздут гигантский фондовый пузырь, который ожидает падение, выгодное крупным игрокам, фондам, которые аккумулируют ценные бумаги, и абсолютно невыгодное большинству населения».
После того, как Байден сделать свое дело и уйдет, на первое место, по словам китаиста, выйдет избранный вице-президент США Камала Харрис, которая неизвестно, как будет себя вести.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.