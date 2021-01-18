Избранный президент США Джо Байден поспособствует развитию ситуации на фондовом рынке, которая выгодна крупным игрокам, но от которой пострадает население. Об этом востоковед, китаист Николай Вавилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Абзалов рассказал, как именно Байден будет бить по Китаю © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Импичмент — наименее вероятный сценарий. Байден — это фигура, которая полезна, чтобы прикрыть то, что произойдет на американско-китайском фондовом рынке в ближайшие несколько лет… Байден должен сделать свое дело и уйти», — отметил Вавилов.

Он уточнил, что сегодня «раздут гигантский фондовый пузырь, который ожидает падение, выгодное крупным игрокам, фондам, которые аккумулируют ценные бумаги, и абсолютно невыгодное большинству населения».

После того, как Байден сделать свое дело и уйдет, на первое место, по словам китаиста, выйдет избранный вице-президент США Камала Харрис, которая неизвестно, как будет себя вести.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.