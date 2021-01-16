В Китае будет сохраняться конфронтация между проамериканскими и условно пророссийскими силами, считает политолог Николай Вавилов

Об этом востоковед, китаист Николай Вавилов рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Николай, еще во время президентской кампании Дональд Трамп уверял, что если Байден победит на выборах, КНР станет хозяином США. После скандала с компроматом из ноутбука Хантера Байдена утверждают, что Байден-старший давно сидит на крючке у китайских спецслужб. Действительно ли влияние Китая усилится после инаугурации Джо Байдена?

— У Джо Байдена установлены тесные взаимовыгодные связи с хозяйствующими субъектами КНР. Уже сейчас видно, что силы, которые были созданы при Обаме и которые выступают за китайско-американскую интеграцию, получили новое дыхание. Торговые связи между Китаем и США прочно усилились в прошлом квартале и продолжают усиливаться.

Николай Вавилов: кто он © скриншот видео Телеканал Сталинград

Китайско-американские торговые связи испытывают второе дыхание после обвала 2019 года и пандемии, когда они сократились на 15%. Очевидно, что при Байдене китайские экспортеры будут поддержаны американским рынком. Байден остановит антикитайские действия, предпринятые Трампом. Это нанесет ущерб американским производителям и национальным интересам США. Китай в очередной раз спасется за счет США, то есть завалит его своими товарами.

- Судя по опросам общественного мнения, порядка 70% американцев негативно относятся к Китаю. Как лояльная политика в отношении Пекина повлияет на популярность Джо Байдена и не приведет ли это к импичменту?

— Физическая смерть Джо Байдена более вероятна в ближайшие несколько лет, чем импичмент. Потому что такие нагрузки, как быть президентом США в период такого кризиса и в рамках сильнейшей внутриполитической борьбы, несопоставимы с жизнью почти 80-летнего человека.

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Население в данном случае — вторичный фактор. Выборы формально выиграны. Байден должен сделать свое дело и уйти. На первое место, конечно, выйдет Камала Харрис. Очень специфичный человек в США. Это абсолютно непрогнозируемая фигура, и как она будет себя вести, никому неизвестно.

- Утверждают, что существует межпартийный консенсус между демократами и республиканцами относительно сдерживания Китая.

— Это межпартийный консенсус по форме, но по сути это абсолютно разные внутренние причины. Например, по уйгурскому вопросу существует межпартийный консенсус. Уйгурский вопрос для республиканцев — это индикатор развода США и Китая, дезинтеграции с экономикой Китая. А для демократов уйгурский вопрос — это способ давления на Коммунистическую партию Китая, Си Цзиньпина, для привода к власти оппозиции.

Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград

Это внутренне разные цели, но внешне они совпадают. То есть Трамп и республиканцы — это полный антагонист Китая, который считает, что это геополитический противник, который сломает шею США и вытеснит из Азии, а потом из всего мира.

А демократы считают, что в Китае действуют продемократические силы, системно противостоящие Си Цзиньпину. В рамках глобального пространства Китай нужно бить по голове для профилактических методов, чтобы он развивался по нужному сценарию.

- Какие риски для России несет сближение Вашингтона и Пекина, возможное возрождение проекта Кимерика?

— Мы видим процессы возрождения Кимерики, но нельзя войти в одну реку дважды, можно только в одну лужу дважды наступить. Внешняя торговля Китая будет простимулирована открытием американского рынка. Это спасет их на время, потому что весь мир испытает падение на 4%, по оценкам МВФ, из-за второй волны пандемии в 2021 году. Китай и США не смогут друг другу помогать, потому что весь мир испытает шоковые последствия.

Очень сильно пошатнутся позиции Си Цзиньпина, который считается пророссийским лидером. Ситуация в Китае будет противоречивой. Долгое время будет сохраняться конфронтация между проамериканскими и условно пророссийскими силами. Это хорошо видно по газовому рынку. «Сила Сибири» хорошо конкурирует с импортерами жидкого газа из США, и мы выигрываем, пока Си Цзиньпин находится у власти.

Возвращение ястребов. Что Байден готовит для России, Украины и Белоруссии © REUTERS, Kevin Lamarque

Вследствие этого экономика Китая начнет замораживаться, для России это означает падение цен на нефть. То есть для России падение Китая косвенно отразится на поступлении в бюджет. Если падение фондовых рынков Китая произойдет, то через полгода цена на нефть снизится до критических величин. Потому что сейчас общее состояние экономики хуже, чем в 2016 году. Нефть будет стоить 15-20 долларов. Правительство Российской Федерации должно быть готово к внутренним изменениям в китайской и американской экономике.

- О чем говорят периодически проникающие в публичную плоскость призывы Си Цзиньпина к своим военным готовиться к войне? И как при президентстве Байдена решится судьба спорных территорий Тайваня и островов в Южно-Китайском море?

— Администрация Байдена шла на выборы с антивоенной пацифистской программой. То есть сокращение бюджетов Пентагона, отказа от войн и перекладывание геополитической ответственности на союзников.

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Си Цзиньпин — это ставленник армейских кругов, который начал свою карьеру с помощника министра обороны. Половина политической карьеры Си Цзиньпина связана с провинцией Фуцзянь, которая является форпостом для наступления на Тайвань. 20 лет он был партийным руководителем Фуцзяньского военного округа.

Ситуация на Тайване тоже не способствует росту мирных факторов. Президент Цай Инвэнь, лидер Демократической прогрессивной партии, выступает за дезинтеграцию с Китаем. Для Китая это является поводом для объявления войны и обвинения Тайваня в сепаратистской политике, что является основанием для операции вторжения.

Си Цзиньпин провел военную реформу, преобразовал военные округа в боевые округа. Проведена реформа армии, родов войск. Си Цзиньпин регулярно призывает армию быть готовой воевать, чего при его предшественнике Ху Цзиньтао не было. То есть в данном случае напряжение 2021 года больше, чем напряжение 20-го. Но говорить о том, что произойдет ядерная война двух супердержав, преждевременно. Скорее всего, повышается риск гибридной войны Китая с союзниками США на территории третьих стран.