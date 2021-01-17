По его словам, фонд призван обеспечить фактически государственную, правительственную защиту «Северному потоку — 2» со стороны земельного правительства Мекленбург — Передняя Померания.
«Это еще и экологический фонд. Он будет заниматься и экологией Балтийского моря. Немногие знают, что благодаря «Северному потоку — 2» произошла колоссальная очистка дна Балтийского моря: поднимали старые ржавые корабли, химические лужи и проводили многие другие мероприятия.
Во время строительства происходило очищение, а не загрязнение Балтийского моря, как говорили зеленые», — рассказал Александр Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Проект «Северного потока-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Они пройдут по дну Балтийского моря через исключительные экономические или территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны выдали разрешения на строительство.