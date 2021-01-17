Партия Зеленых в Германии с помощью прессы будет воевать с правительственным фондом, который который создается в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания на Балтийском море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Есть ли жизнь после СП-2? Какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это еще и экологический фонд. Он будет заниматься и экологией Балтийского моря. Немногие знают, что благодаря «Северному потоку — 2» произошла колоссальная очистка дна Балтийского моря: поднимали старые ржавые корабли, химические лужи и проводили многие другие мероприятия.

Во время строительства происходило очищение, а не загрязнение Балтийского моря, как говорили зеленые», — рассказал Александр Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Проект «Северного потока-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Они пройдут по дну Балтийского моря через исключительные экономические или территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Все страны выдали разрешения на строительство.