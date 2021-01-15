Предложение покупать газ у независимых российских газовых компаний - это «спецоперация по возвращению Украины в зависимость от российского газа», заявила сопредседатель фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко 15 января

Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил снизить цену на газ для населения за счет прямой покупки топлива у частных российских газовых компаний.

«Это что за бред и на кого он рассчитан? В РФ даже дворники ЖЭКов зависимы от Кремля. Какие независимые газовые компании?» — заявила Геращенко.

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Геращенко назвала закупки газа в России «красной линией, переступать которую не стоит».

Следует отметить, что весь газ, который Украина закупает за рубежом, произведен в России, однако поставки идут через европейских посредников. Это стоит украинскому государству сотни миллионов долларов.

Сейчас на Украине проходят массовые протесты против роста тарифов ЖКХ, и у властей есть выбор: либо и дальше переплачивать за «газовую независимость» от Москвы, либо покупать тот же российский газ, но напрямую в РФ.