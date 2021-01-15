Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил снизить цену на газ для населения за счет прямой покупки топлива у частных российских газовых компаний.
«Это что за бред и на кого он рассчитан? В РФ даже дворники ЖЭКов зависимы от Кремля. Какие независимые газовые компании?» — заявила Геращенко.
Она назвала попытки власти снизить цены для населения «спецоперацией по возвращению Украины в зависимость от РФ, в том числе энергетическую».
Геращенко назвала закупки газа в России «красной линией, переступать которую не стоит».
Следует отметить, что весь газ, который Украина закупает за рубежом, произведен в России, однако поставки идут через европейских посредников. Это стоит украинскому государству сотни миллионов долларов.
Сейчас на Украине проходят массовые протесты против роста тарифов ЖКХ, и у властей есть выбор: либо и дальше переплачивать за «газовую независимость» от Москвы, либо покупать тот же российский газ, но напрямую в РФ.