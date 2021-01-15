То, что Дарига Назарбаева стала депутатом парламента, вовсе не значит какой-то кардинальной межклановой перестройки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

День выборов. Пойдёт ли Центральная Азия по пути Украины? © REUTERS, Pavel Mikheyev Нурсултана Назарбаева «Нур Отан», одержала победу, набрав более 70% голосов.

В число 76 депутатов от политсилы вошла дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.

«Спикерская должность ей скорее всего не светит, дадут какой-нибудь комитет… Она, конечно, сохраняет серьезные позиции и теоретически может прыгнуть на второе место по компетенции в Казахстане», — считает собеседник издания.

По словам эксперта, Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, — человек очень влиятельный

«Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место. То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос», — сказал Андрей Грозин.

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Дарига Назарбаева вошла в состав комитета мажилиса (нижней палаты) парламента по экономической реформе и региональному развитию. На первом заседании 15 января депутаты мажилиса единогласно избрали спикером главу фракции правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина.