По итогам выборов в мажилис (нижнюю палату) парламента, которые состоялись в Казахстане 10 января, партия Нурсултана Назарбаева «Нур Отан», одержала победу, набрав более 70% голосов.
В число 76 депутатов от политсилы вошла дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.
«Спикерская должность ей скорее всего не светит, дадут какой-нибудь комитет… Она, конечно, сохраняет серьезные позиции и теоретически может прыгнуть на второе место по компетенции в Казахстане», — считает собеседник издания.
По словам эксперта, Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, — человек очень влиятельный
«Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место. То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос», — сказал Андрей Грозин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Дарига Назарбаева вошла в состав комитета мажилиса (нижней палаты) парламента по экономической реформе и региональному развитию. На первом заседании 15 января депутаты мажилиса единогласно избрали спикером главу фракции правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина.