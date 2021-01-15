Еще недавно невозможно было представить ситуацию, когда проводятся параллели между переворотами в Киргизии и тем, что происходит в США, утверждает политолог Андрей Грозин

Об этом руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сказал в интервью изданию Украина.ру

- Андрей Валентинович, 6 января сторонники Трампа в лучших традициях киргизской политики ворвались в Капитолий. Означает ли это конец американской демократии и политической системы?

— Всем бы нам, конечно, этого хотелось. США — это самое сильное государство мира, несмотря на внутренние проблемы, которые там прогрессируют. Одним захватом Капитолия черта под американской гегемонией не может быть подведена.

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

То есть был великий град на холме над темной туземной массой, а сейчас и разницы-то особой нет, и в самих США появляется хештег «киргизинг». Это говорит о серьезном падении стандартов американского идеологического доминирования.

Другое дело, что падение Штатов с мирового пьедестала будет идти десятилетиями. Большие страны, доминирующие в экономике, так просто из мировой политики не уходят. Я не согласен с экспертами «Валдая», которые считают, что без США мы провалимся в темные века.

Выпадение Штатов из роли мирового гегемона — это, конечно, испытание для мировой геополитической системы. Это своеобразный стресс-тест. Мир его, конечно, пройдет. Мир проходил и гораздо более сложные и чувствительные изменения.

- Нас, конечно, интересует, какой будет политика новой администрации на постсоветском пространстве. Например, страны Центральной Азии, нужны ли они Байдену?

— Все ожидания, что придет новый барин, все исправит и даст денег, вряд ли оправданны. Сокращение грантоедов началось не при Трампе и даже не при Обаме. Оно началось при Буше и при Клинтоне, если проследить динамику финансирования «демократий» в Центральной Азии.

Есть страны, которые в первой очереди стоят на такое распределение. Такое ощущение, что Украина сейчас стоит в предбаннике и робеет подойти к двери, за которой сидят господа и что-то дадут.

Виктория Нуланд: «Мать украинской государственности» возвращается © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

С другой стороны, в ЦА 30 лет вкладывали разнообразные ресурсы, политические, идеологические, административные, а результат от этих вложений не очень.

Так, как получилось с Украиной и Восточной Европой, с Центральной Азией не получается. Там сколько ни вкладывай, все разворовывают. А результат такой, что в Киргизии с каждым переворотом российское влияние только усиливается. Это наглядная демонстрация того, что Центральная Азия остается черной дырой американской региональной политики.

У них хватает провалов и в ближневосточном политическом дискурсе. Та же арабская весна перечеркнула десятилетия американской политики на территории Среднего Востока. У них хватает провалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но Центральная Азия — это чистая доска, где серьезных достижений нет.

- Почему?

— Потому что нет соответствующего интеллектуального обеспечения. Посмотрите на послов в Киргизии. Сами киргизские эксперты могут рассказать, каких туда отправляли людей, начиная от ветеранов холодной войны и заканчивая воинствующими негритянками-лесбиянками. Это при всем богатстве американской дипломатической школы при разных администрациях.

- А как администрация Байдена будет строить отношения с Казахстаном? Особенно после возвращения Дариги Назарбаевой в большую политику.

— То, что Дарига Нурсултановна стала депутатом парламента, вовсе не значит какой-то кардинальной межклановой перестройки. То, что ее убрали из спикеров в прошлом году, это не заслуга действующего президента. По поводу этого решения нужно обращаться к ее папе. Она возвращается в парламент, но надо еще посмотреть, что ей там дадут.

Спикерская должность ей скорее всего не светит, дадут какой-нибудь комитет по международным делам. Она, конечно, сохраняет серьезные позиции и теоретически может прыгнуть на второе место по компетенции в Казахстане.

Талгат Мамырайымов: В 2020 году транзит власти Назарбаева достиг завершающего этапа © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, — человек очень влиятельный. Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место.

То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос. Первый президент в любом случае сохраняет руководство страной, и основные решения принимает он, а не действующий президент. Это и без выборов все прекрасно в Казахстане знают.

Американцы прекрасно знают, что ситуация обстоит именно таким образом, и ждут не дождутся, когда Нурсултан Абишевич в силу объективных возрастных обстоятельств наконец перестанет быть главным политическим центром в Казахстане.

- И что тогда?

— Все действия в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой первого президента. Под это они будут выстраивать свою политику. Они попытаются протащить какую-нибудь фигуру наподобие казахского Саакашвили или перековать кого-нибудь из казахстанских элитариев в казахского Саакашвили. Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Такого безобразия в Казахстане, конечно, нет. В перспективе возможно, что-то такое будет, но не в этом сезоне. Весь соростяник, который там начал складываться, разогнали еще в начале 2010-х, причем не только Открытое общество, но и НДИ (Национальный демократический институт).

Перековать кого-то из казахстанской элиты можно, но кадров для этого у американцев нет. Про посольство США в Киргизии я вам уже говорил, но ведь и в Казахстане оно не лучше. То есть проблема американцев в том, что их политика большого белого брата не подкреплена идеологическим идейным и административно готовым аппаратом.

- Утверждают, что есть консенсус между демократами и республиканцами в отношении сдерживания Китая. Если Трамп делал это посредством таможенных ограничений, то демократы будут давить на Китай в сфере нарушения прав человека. А станет ли Средняя Азия площадкой для давления на Пекин?

— Последнее, чего хотят азиаты, это превращение в площадку, где американцы и китайцы будут выяснять свои отношения. Во-первых, они понимают, что очень уязвимы перед американцами. Несмотря на весь интеллектуальный тупизм, о котором я вам говорил, у американцев сохраняется главное влияние на центральноазиатские элиты: кошельки с деньгами, которые эти элиты хранят в подконтрольных американцам банках.

Их любовницы, жены, семьи, их тупые дети, которые учатся в оксфордах, — это главный рубеж, который позволяет нивелировать общую интеллектуальную отсталость американского управленческого класса в отношении Центральной Азии. Когда держат за интересное место, то не очень важно, какой дурак занимает пост главного посла в Бишкеке. Недостатки административно-организационные нивелируют общей зависимостью.

От китайцев они зависят не меньше. Китайцы посадили весь регион на свои деньги. Кто-то им должен порядка 40% своего ВВП, кто-то 30%, кто-то 10%.

Последнее прости от Трампа или первый привет от Байдена? Киев попал в Blacklist © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Центральная Азия ничего не может предложить, кроме трудовых ресурсов и углеводородов, в меньшей степени продукцию горно-металлургического комплекса. Таджикистану, Киргизии, Туркмении, кроме Китая, не на что больше рассчитывать. Узбекам, казахам проще, но ни один крупный проект в размере 5-10 миллиардов долларов в регионе, кроме китайцев, никто не будет реализовывать.

Поэтому ссориться ни с Китаем, ни с США никто не хочет, а тем более становиться площадкой, на которой обе страны будут устраивать ристалище. Обе страны будут требовать отчетности, строгой финансовой дисциплины, а для вороватых среднеазиатских элит, которые 30 лет реализовывали многовекторность, — это смерть.

- Трамп намеревался вывести войска из Афганистана. Как поступит Байден, и что он собирается делать с проблемой исламского терроризма в регионе?

— Трудно сказать, потому что, исходя из предвыборных заявлений старичка, не сложилось целостного представления о том, что он представляет, как дальше действовать в Афганистане. Возможно, что, несмотря на ревизию всех принятых при Трампе внешнеполитических решений, относительно Афганстана Байдену хватит здравомыслия сохранить достигнутые договоренности и вывести войска.

Против этого будет работать и военное лобби, и ВПК, часть идеологически заряженного истеблишмента, которые будут утверждать, что после нашего ухода женщин, снявших хиджабы, повесят на кабульских площадях.

День выборов. Пойдёт ли Центральная Азия по пути Украины? © REUTERS, Pavel Mikheyev

А терроризм как форму гибридной войны будет использовать кто угодно. Снятие лейбла террористической организации с уйгурского движения восточного Туркестана — это демонстрация того, что это движение, исключенное из списка террористических, будет использовано, чтобы создавать китайцам проблемы.

То же самое — это непризнание террористической составляющей у «Хизб ут-Тахрира»*, представителей которой ловят в Крыму и в Средней Азии. Но США и Европа считают это мирной дружественной организацией вопреки здравому смыслу и фактам.

Те же террористические группировки в Афганистане могут быть перенаправлены, с одной стороны, на север для создания проблем в Центральной Азии, а через нее — в России и Китае.

С другой стороны, их могут попытаться переориентировать на Иран, потому что это старая знакомая американцам мишень.

*Деятельность организации запрещена в России