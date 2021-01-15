Об этом руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин сказал в интервью изданию Украина.ру
- Андрей Валентинович, 6 января сторонники Трампа в лучших традициях киргизской политики ворвались в Капитолий. Означает ли это конец американской демократии и политической системы?
— Всем бы нам, конечно, этого хотелось. США — это самое сильное государство мира, несмотря на внутренние проблемы, которые там прогрессируют. Одним захватом Капитолия черта под американской гегемонией не может быть подведена.
Шайка непонятных людей, нанятых, как говорят, демократами, чтобы подставить Трампа, не решает это. С другой стороны, вы правы, на самом деле еще 5-10 лет назад невозможно было представить ситуацию, когда проводятся параллели между тем, как меняется власть в Киргизии, и тем, что происходит в США.
То есть был великий град на холме над темной туземной массой, а сейчас и разницы-то особой нет, и в самих США появляется хештег «киргизинг». Это говорит о серьезном падении стандартов американского идеологического доминирования.
Другое дело, что падение Штатов с мирового пьедестала будет идти десятилетиями. Большие страны, доминирующие в экономике, так просто из мировой политики не уходят. Я не согласен с экспертами «Валдая», которые считают, что без США мы провалимся в темные века.
Выпадение Штатов из роли мирового гегемона — это, конечно, испытание для мировой геополитической системы. Это своеобразный стресс-тест. Мир его, конечно, пройдет. Мир проходил и гораздо более сложные и чувствительные изменения.
- Нас, конечно, интересует, какой будет политика новой администрации на постсоветском пространстве. Например, страны Центральной Азии, нужны ли они Байдену?
— Все ожидания, что придет новый барин, все исправит и даст денег, вряд ли оправданны. Сокращение грантоедов началось не при Трампе и даже не при Обаме. Оно началось при Буше и при Клинтоне, если проследить динамику финансирования «демократий» в Центральной Азии.
Есть страны, которые в первой очереди стоят на такое распределение. Такое ощущение, что Украина сейчас стоит в предбаннике и робеет подойти к двери, за которой сидят господа и что-то дадут.
У азиатов еще хуже, потому что они дальше, еще ближе к Китаю, они более серьезно зависимы от Кремля, от Чжуннаньхая (правительственный квартал в Пекине. — Ред.), Иран под боком. То есть, с одной стороны, регион интересный и важный, поскольку, находясь в нем, можно влиять на ближайших геополитических конкурентов: русских, китайцев, персов.
С другой стороны, в ЦА 30 лет вкладывали разнообразные ресурсы, политические, идеологические, административные, а результат от этих вложений не очень.
Так, как получилось с Украиной и Восточной Европой, с Центральной Азией не получается. Там сколько ни вкладывай, все разворовывают. А результат такой, что в Киргизии с каждым переворотом российское влияние только усиливается. Это наглядная демонстрация того, что Центральная Азия остается черной дырой американской региональной политики.
У них хватает провалов и в ближневосточном политическом дискурсе. Та же арабская весна перечеркнула десятилетия американской политики на территории Среднего Востока. У них хватает провалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но Центральная Азия — это чистая доска, где серьезных достижений нет.
- Почему?
— Потому что нет соответствующего интеллектуального обеспечения. Посмотрите на послов в Киргизии. Сами киргизские эксперты могут рассказать, каких туда отправляли людей, начиная от ветеранов холодной войны и заканчивая воинствующими негритянками-лесбиянками. Это при всем богатстве американской дипломатической школы при разных администрациях.
- А как администрация Байдена будет строить отношения с Казахстаном? Особенно после возвращения Дариги Назарбаевой в большую политику.
— То, что Дарига Нурсултановна стала депутатом парламента, вовсе не значит какой-то кардинальной межклановой перестройки. То, что ее убрали из спикеров в прошлом году, это не заслуга действующего президента. По поводу этого решения нужно обращаться к ее папе. Она возвращается в парламент, но надо еще посмотреть, что ей там дадут.
Спикерская должность ей скорее всего не светит, дадут какой-нибудь комитет по международным делам. Она, конечно, сохраняет серьезные позиции и теоретически может прыгнуть на второе место по компетенции в Казахстане.
Стать спикером — дело техники, но не факт, что ее возьмут и сделают. Тот же Нурлан Нигматуллин, который руководит нижней палатой парламента, — человек очень влиятельный. Не могу представить, чтобы он сказал: Дарига, займите мое место.
То есть необходимо будет трудоустроить Нигматуллина, передвинуть еще десятка два значимых людей. Станут ли это делать для Дариги — большой вопрос. Первый президент в любом случае сохраняет руководство страной, и основные решения принимает он, а не действующий президент. Это и без выборов все прекрасно в Казахстане знают.
Американцы прекрасно знают, что ситуация обстоит именно таким образом, и ждут не дождутся, когда Нурсултан Абишевич в силу объективных возрастных обстоятельств наконец перестанет быть главным политическим центром в Казахстане.
- И что тогда?
— Все действия в Казахстане ориентированы на перспективу, когда Токаев или кто-то еще будет занимать должность президента без уравновешивания гигантской фигурой первого президента. Под это они будут выстраивать свою политику. Они попытаются протащить какую-нибудь фигуру наподобие казахского Саакашвили или перековать кого-нибудь из казахстанских элитариев в казахского Саакашвили. Потому что в казахстанской власти таких сумасшедших дятлов просто нет, их отстреливают на дальних подступах.
Там невозможно представить человека, клевавшего с руки у Сороса. Туда могут проникнуть люди, симпатизирующие американцам, китайцам, русским. Но с потрохами проданных соросят там во власти нет. Этим, кстати, казахстанская власть отличается от украинской. Украинская власть уже давно находится на содержании у международных спекулянтов, мимикрирующих под филантропов.
Такого безобразия в Казахстане, конечно, нет. В перспективе возможно, что-то такое будет, но не в этом сезоне. Весь соростяник, который там начал складываться, разогнали еще в начале 2010-х, причем не только Открытое общество, но и НДИ (Национальный демократический институт).
Перековать кого-то из казахстанской элиты можно, но кадров для этого у американцев нет. Про посольство США в Киргизии я вам уже говорил, но ведь и в Казахстане оно не лучше. То есть проблема американцев в том, что их политика большого белого брата не подкреплена идеологическим идейным и административно готовым аппаратом.
- Утверждают, что есть консенсус между демократами и республиканцами в отношении сдерживания Китая. Если Трамп делал это посредством таможенных ограничений, то демократы будут давить на Китай в сфере нарушения прав человека. А станет ли Средняя Азия площадкой для давления на Пекин?
— Последнее, чего хотят азиаты, это превращение в площадку, где американцы и китайцы будут выяснять свои отношения. Во-первых, они понимают, что очень уязвимы перед американцами. Несмотря на весь интеллектуальный тупизм, о котором я вам говорил, у американцев сохраняется главное влияние на центральноазиатские элиты: кошельки с деньгами, которые эти элиты хранят в подконтрольных американцам банках.
Их любовницы, жены, семьи, их тупые дети, которые учатся в оксфордах, — это главный рубеж, который позволяет нивелировать общую интеллектуальную отсталость американского управленческого класса в отношении Центральной Азии. Когда держат за интересное место, то не очень важно, какой дурак занимает пост главного посла в Бишкеке. Недостатки административно-организационные нивелируют общей зависимостью.
От китайцев они зависят не меньше. Китайцы посадили весь регион на свои деньги. Кто-то им должен порядка 40% своего ВВП, кто-то 30%, кто-то 10%.
Кроме сложившейся зависимости есть понимание того, что в ближайшие десятилетия больших денег, кроме как от китайцев, получить не от кого. Американские компании вкладывают деньги в тот же Казахстан, который является лидером региона по американским инвестициям. Но все их инвестиции вышли на свое плато, никаких крупных новых проектов там нет и в перспективе не будет.
Центральная Азия ничего не может предложить, кроме трудовых ресурсов и углеводородов, в меньшей степени продукцию горно-металлургического комплекса. Таджикистану, Киргизии, Туркмении, кроме Китая, не на что больше рассчитывать. Узбекам, казахам проще, но ни один крупный проект в размере 5-10 миллиардов долларов в регионе, кроме китайцев, никто не будет реализовывать.
Поэтому ссориться ни с Китаем, ни с США никто не хочет, а тем более становиться площадкой, на которой обе страны будут устраивать ристалище. Обе страны будут требовать отчетности, строгой финансовой дисциплины, а для вороватых среднеазиатских элит, которые 30 лет реализовывали многовекторность, — это смерть.
- Трамп намеревался вывести войска из Афганистана. Как поступит Байден, и что он собирается делать с проблемой исламского терроризма в регионе?
— Трудно сказать, потому что, исходя из предвыборных заявлений старичка, не сложилось целостного представления о том, что он представляет, как дальше действовать в Афганистане. Возможно, что, несмотря на ревизию всех принятых при Трампе внешнеполитических решений, относительно Афганстана Байдену хватит здравомыслия сохранить достигнутые договоренности и вывести войска.
Против этого будет работать и военное лобби, и ВПК, часть идеологически заряженного истеблишмента, которые будут утверждать, что после нашего ухода женщин, снявших хиджабы, повесят на кабульских площадях.
Но Байдену должно хватить понимания, что из Афганистана нужно бежать и как можно быстрее, и объявить это бегство великой победой.
А терроризм как форму гибридной войны будет использовать кто угодно. Снятие лейбла террористической организации с уйгурского движения восточного Туркестана — это демонстрация того, что это движение, исключенное из списка террористических, будет использовано, чтобы создавать китайцам проблемы.
То же самое — это непризнание террористической составляющей у «Хизб ут-Тахрира»*, представителей которой ловят в Крыму и в Средней Азии. Но США и Европа считают это мирной дружественной организацией вопреки здравому смыслу и фактам.
Те же террористические группировки в Афганистане могут быть перенаправлены, с одной стороны, на север для создания проблем в Центральной Азии, а через нее — в России и Китае.
С другой стороны, их могут попытаться переориентировать на Иран, потому что это старая знакомая американцам мишень.
*Деятельность организации запрещена в России