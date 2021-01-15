«Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода… Теперь вот жду звонка соседей… Как думаете, это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика???» — написала певица.
«А на кого крикнули?» — поинтересовалась одна из пользовательниц сети, но ответа не получила.
Последнее время поклонники все чаще обсуждают эксперименты с внешностью, которые, на их взгляд, сделала Билык. Женщину даже стали сравнивать со Стилистом Сергеем Зверевым.
В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году — народной артистки, также является обладательницей ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Ранее мы писали: Ирина Билык превратилась в Сергея Зверева.