«Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода… Теперь вот жду звонка соседей… Как думаете, это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика???» — написала певица.

«А на кого крикнули?» — поинтересовалась одна из пользовательниц сети, но ответа не получила.

Последнее время поклонники все чаще обсуждают эксперименты с внешностью, которые, на их взгляд, сделала Билык. Женщину даже стали сравнивать со Стилистом Сергеем Зверевым.

«Ни там, ни сям! Вяжи!»: в сети высмеяли творческие метания Вакарчука после ухода из политики
«Ни там, ни сям! Вяжи!»: в сети высмеяли творческие метания Вакарчука после ухода из политики
© Святослав Вакарчук/Инстаграм
В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году — народной артистки, также является обладательницей ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Ранее мы писали: Ирина Билык превратилась в Сергея Зверева.