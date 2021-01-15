Украинская певица Ирина Билык решила, что водопроводную трубу в ее доме прорвало от силы ее крика. Такое заявление исполнительница сделала в Instagram 14 января

«Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода… Теперь вот жду звонка соседей… Как думаете, это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика???» — написала певица.

«А на кого крикнули?» — поинтересовалась одна из пользовательниц сети, но ответа не получила.

Последнее время поклонники все чаще обсуждают эксперименты с внешностью, которые, на их взгляд, сделала Билык. Женщину даже стали сравнивать со Стилистом Сергеем Зверевым.

«Ни там, ни сям! Вяжи!»: в сети высмеяли творческие метания Вакарчука после ухода из политики © Святослав Вакарчук/Инстаграм

Ранее мы писали: Ирина Билык превратилась в Сергея Зверева.