Украинская певица Алина Гросу призналась в любви к творчеству своей коллеги, исполнительницы Ирины Билык. Соответствующий пост она выложила в сети Instagram 13 декабря, но не все поклонники узнали народную артистку Украины на снимке

«Какую песню Ирочки вы любите больше всего? Я каждую авторскую ее песню, потому что они великолепные», — написала Гросу.

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Многие поклонники ответили на заданный вопрос и назвали свои любимые песни артистки, но было и много таких, кто обратил внимание на внешность Билык.

«Ира-Ира, такая красивая женщина была», «Что с ее лицом, Господи», — отметили подписчики.

Отдельные пользователи сети и вовсе намекнули, что сначала не узнали певицу, потому что на снимке она больше похожа на стилиста Сергея Зверева.