«Какую песню Ирочки вы любите больше всего? Я каждую авторскую ее песню, потому что они великолепные», — написала Гросу.
К записи артистка приложила совместную фотографию со старшей коллегой. Ранее в СМИ появлялась информация, что женщины друг другу не чужие, а 50-летняя Билык крестная мать 25-летней Гросу.
Многие поклонники ответили на заданный вопрос и назвали свои любимые песни артистки, но было и много таких, кто обратил внимание на внешность Билык.
«Ира-Ира, такая красивая женщина была», «Что с ее лицом, Господи», — отметили подписчики.
Отдельные пользователи сети и вовсе намекнули, что сначала не узнали певицу, потому что на снимке она больше похожа на стилиста Сергея Зверева.