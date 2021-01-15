Россия не пошла в 2014 году на присоединение ЛДНР, потому что экс-президент Украины Петр Порошенко убедил российские власти в своих дружественных намерениях. Об этом украинский политик Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

Денис Денисов: За шесть лет жители ЛДНР заслужили интеграцию в состав России © РИА Новости, Нина Зотина Петра Порошенко смогла убедить людей, которые принимали решения в Российской Федерации, в том, что Петр Порошенко будет искренним другом России и поможет разрешить этот конфликт», — отметил экс-депутат.

Он добавил, что по этой же причине было остановлено наступление ЛДНР на Харьков и Мариуполь.

При этом Царев подчеркнул, что если бы республики Донбасса решили сегодня повторить этот маневр, то им пришлось бы идти до конца.

На днях советники лидеров стран «нормандской четверки» провели очередную встречу в Берлине. Принявший в ней участие замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем — речи о прорыве в решении вопроса урегулирования в Донбассе не идет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.