Передача компании «Укртранснафта» под контроль Министерства энергетики Украины может привести к кросс-дефолту НАК «Нафтогаз Украины» по обязательствам на сумму 64 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба «Нафтогаза» 14 января

Украинцам резко снизят стоимость газа — проект Витренко © Facebook/Сергій Лещенко Юрий Витренко предложил забрать государственный пакет акций «Укртранснафты» у «Нафтогаза» и передать его в управление Минэнерго.

Реорганизация и отчуждение активов «Нафтогаза» в таком объеме нарушают обязанности предприятий группы по кредитным договорам и международным обязательствам, заявили в «Нафтогазе».

В компании назвали передачу акций «Укртранснафты» правительству «растратой имущества в особо крупных размерах», поскольку это якобы противоречит утвержденной правительством политике собственности.

В «Нафтогазе» оценили убытки от безвозмездной передачи акций на уровне 12 млрд грн.

Напомним, ранее Витренко со скандалом оставил «Нафтогаз», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали его конфликты с председателем правления госкомпании Андреем Коболевым.

Как отмечали эксперты, оба топ-менеджера были ставленниками крупных международных кредиторов, в частности, МВФ и ВБ, которые после Майдана пролоббировали назначение Коболева и Витренко в «Нафтогаз».