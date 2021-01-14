Ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил забрать государственный пакет акций «Укртранснафты» у «Нафтогаза» и передать его в управление Минэнерго.
Реорганизация и отчуждение активов «Нафтогаза» в таком объеме нарушают обязанности предприятий группы по кредитным договорам и международным обязательствам, заявили в «Нафтогазе».
В компании назвали передачу акций «Укртранснафты» правительству «растратой имущества в особо крупных размерах», поскольку это якобы противоречит утвержденной правительством политике собственности.
В «Нафтогазе» оценили убытки от безвозмездной передачи акций на уровне 12 млрд грн.
Напомним, ранее Витренко со скандалом оставил «Нафтогаз», где занимал пост коммерческого директора. Этому предшествовали его конфликты с председателем правления госкомпании Андреем Коболевым.
Как отмечали эксперты, оба топ-менеджера были ставленниками крупных международных кредиторов, в частности, МВФ и ВБ, которые после Майдана пролоббировали назначение Коболева и Витренко в «Нафтогаз».