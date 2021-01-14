«По его словам, возможно, это будет британская компания Crown Agents. Хотя окончательное решение еще не принято», — говорится в сообщении.
Отмечается, что издание обратилось за комментарием к Минздраву, но на момент публикации ведомство не смогло предоставить информацию по этому вопросу.
Crown Agents — это международная компания, основным направлением деятельности которой является оказание помощи правительствам во всем мире с целью повышения благосостояния. На Украине Crown Agents работает более 10 лет и сотрудничает с Кабмином.
30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19. Во время первой поставки вакцин от Sinovac Украина получит 700 тыс. доз, которые ожидаются феврале.