Украина может передать закупки вакцин от коронавируса международным посредникам, услуги которых будут стоить в среднем 5% от суммы контракта. Об этом 14 января «РБК-Украина» сообщил информированный источник

«По его словам, возможно, это будет британская компания Crown Agents. Хотя окончательное решение еще не принято», — говорится в сообщении.

Отмечается, что издание обратилось за комментарием к Минздраву, но на момент публикации ведомство не смогло предоставить информацию по этому вопросу.

Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19. Во время первой поставки вакцин от Sinovac Украина получит 700 тыс. доз, которые ожидаются феврале.