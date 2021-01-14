Политолог, политический обозреватель

Родился 7 октября 1968 года в Москве.

Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Во время учебы работал в Центральном военно-историческом архиве.

С 1991 года, с момента командировки в Южную Осетию, где велись военные действия, сосредоточился на журналистике.

До октября 1993 года работал в газетах «Голос», «Российские вести». Затем до 1994 года сотрудничал с «Новой газетой». Сфера интересов — политика, национальные конфликты, русское правое движение, международная политика.

В 1998 году вернулся к журналистской деятельности, работал в «Независимой газете».

С февраля 2000 года — обозреватель в отделе политики «Известий».

С осени 2001 года — участник проекта Агентура.ру.

С сентября 2002 года — обозреватель журнала «Новая модель».

В апреле 2003 года — шеф-редактор программы «Выводы» телекомпании «Третий канал».

С осени 2003 года — специальный корреспондент при главном редакторе в «Политическом журнале». В 2007 году стал главным редактором журнала.

Был заместителем главного редактора газеты «Взгляд».

Постоянный обозреватель РИА Новости.