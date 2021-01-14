Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков за 2014-2019 годы вручил около 3 тысяч поощрительных наград «Огнестрельное оружие». Об этом 14 января говорится в ответе Министерства внутренних дел на информационный запрос «Украинских новостей»

«Сообщаем, что за указанный период (2014-2019 годы) ведомственным поощрительным знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие" награждены 2942 человека», — сказано в документе. Украинцам планируют массово раздать оружие © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк Ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подтвердил получение от Министерства обороны Украины в качестве наградного оружия пистолет-пулемет Томпсона образца 1928 года, широко известное как «оружие чикагских гангстеров». В январе 2017 года года экс-депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что стрелял в Вячеслава Химикуса из наградного оружия. Этим пистолетом, по данным журналистов, его наградил приказом от 28 марта 2014 года министр Аваков.