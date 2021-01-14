Правоохранительные органы Германии закрыли крупнейшую торговую онлайн-площадку DarkMarket, серверы для работы которой находились на Украине. Об этом на днях сообщило местное издание presseportal со ссылкой на данные прокуратуры страны

Площадка DarkMarket занималась незаконной торговлей наркотиками, а также фальшивыми деньгами, украденными данными с кредитных карт, анонимными сим-картами и компьютерными вирусами.

Украинцы причастны к утечке личных данных сторонников Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В общей сложности на торговой площадке было проведено более 320 000 транзакций и было перемещено более 4650 биткоинов и 12 800 Monero, двух самых популярных криптовалют. По текущему курсу это соответствует сумме более 140 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 украинских серверов располагались на Украине и Молдавии. Они арестованы, как и оператор площадки, 34-летний австралиец.

Операцию по аресту DarkMarket проводил Европол вместе с правоохранителями ФРГ, США, Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдавии.