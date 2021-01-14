Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил гражданам Украины из-за роста цен на голубое топливо пользоваться услугами «Нафтогаза» вместо других поставщиков. Об этом он сказал 13 января в эфире канала «Украина-24»

Корниенко заявил, что рынок — это «не баба-Яга, которой надо пугать» и на Украине сложилась несовершенная конкуренция. Он сообщил, что на встрече с депутатами СН этот вопрос будет обсуждаться с представителями Антимонопольного комитета.

«Когда люди в регионах хотят перейти на "Нафтогаз", на самую дешевую цену газа, им существующий поставщик газа мешает это сделать. Их запугивают, что отрежут газ, приходят внезапно какие-то люди, проверяют счетчики — это все позорно», — сказал он.

«Нафтогаз» в 2020-м: схемы, убытки, уход от налогов. И рост цен на газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Фирташ. — Ред.), а «Нафтогаз» обслуживает лишь 5% рынка.

Корниенко призвал украинцев обращаться за помощью при смене поставщика газа к депутатам местных советов, в первую очередь из партии «Слуга народа».

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля).

В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

В понедельник, 11 января, люди вышли на протест против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в различных городах Украины. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Кабинет министров Украины планирует ввести госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей на период карантина.