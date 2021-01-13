Украинский политик, бывший спикер парламента Новороссии

Олег Анатольевич Царев родился 2 июня 1970 года в Днепропетровске.

В 1992 году окончил Московский инженерно-физический институт, специальность «автоматика и электроника физических установок».

С 1992 по 1993 год — инженер по подготовке производства на малом предприятии «Автекс».

В 1993-1995 гг. — директор украинского финансового страхового общества «Доверие».

С 1995 по 2002 год работал в ООО «Днепропетровский компьютерный центр», сначала на должности замдиректора, потом директора. Также был директором ООО «Кремниевая долина» и заместителем директора по экономике ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

Олег Царев: Великие украинцы — это люди труда, а не украинские президенты и олигархи © РИА Новости, Нина Зотина

В мае-июне 2002 года — член фракции «Единая Украина».

С июня 2002 по сентябрь 2005 года — уполномоченный представитель фракции «Регионы Украины».

С февраля 2005 по 2010 год — председатель Днепропетровской областной организации Партии регионов.

С 2011 года — председатель Антифашистского форума Украины.

С мая 2012 по январь 2014 года — советник премьер-министра Украины Николая Азарова.

Негативно оценивал действия организаторов Евромайдана в 2014 году.

Олег Царев: Украина — оккупированная Америкой страна © РИА Новости, Нина Зотина

В мае 2014 года заявил о необходимости проведения референдумов 11 мая по вопросу независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также о планах по созданию федерации Новороссия на юго-востоке территории Украины.

В октябре 2014 года в РФ учредил «Союз беженцев Украины», целью которого назвал возмещение материального ущерба, понесённого гражданами от действий украинской армии в ходе вооружённого конфликта на востоке страны.

В марте 2016 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд заочный обвинительный акт против Царёва.

Женат, в семье четверо детей.