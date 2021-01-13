Российская сторона ответила Киеву на обвинения в «краже» советского конструктора Сергея Королёва анимированной гифкой из мультика по украинской сказке, напомнив, что когда-то все были одной страной

Советский космос родился в непровинциальном Житомире. Королев и Украина © commons.wikimedia.org, Водник

«Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королёв, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключён в тюрьму на 6 лет: Москва, Колыма, Казань», — говорилось в материале.

После этого в аккаунте России появился шутливый ответ украинской стороне.

«Правда "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием?» — говорится в сообщении.

К нему прикреплена анимированная гифка из известного мультфильма, снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией «Союзмультфильм».

«Эта гифка взята из московского мультфильма 1982 года "Жил-был пёс…"» — поясняется в посте российской стороны.

Авторы данного аккаунта в Twitter связывают себя с МИД РФ и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля.

Во вторник исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королёва. Под его руководством Советским Союзом в 1950-1960-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершён первый выход человека в открытый космос.