Импичмент президенту по 25-й поправке к Конституции США - серая зона для американской политической системы, и на сегодняшний день эта поправка вряд ли позволит отстранить от власти Дональда Трампа. Об этом российско-американский политолог Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Волков: Трамп решил расквитаться со всеми, кто принимал участие в импичменте © news-front.info

Злобин напомнил, что данная поправка вступила в силу 23 февраля 1967 года, но еще ни разу не применялась на практике. По его словам, на сегодняшний день, чтобы инициировать эту поправку, необходимо, чтобы вице-президент Майкл Пенс и большинство членов правительства согласились написать в Конгресс письмо о том, что они считают, что президент не в состояния выполнять свои обязанности в силу тех или иных причин, и они предлагают инициировать 25-ю поправку.

«Для того чтобы отстранить президента, нужно положительное голосование двух третей Сената, поэтому маловероятно, что такое голосование пройдет успешно, демократы сегодня в Сенате обладают 50 голосами, несколько сенаторов-республиканцев публично выразили свое согласие с тем, что Трамп может быть отстранен по этой поправке, но двух третей не набирается», — сказал политолог.

По его словам, у президента, в свою очередь, есть возможность ответного шага: он может ответить на это письмо своим письмом в Конгресс, в котором напишет, что он не согласен. Тогда американский Сенат должен будет создавать экспертную структуру, которая будет принимать решение, способен или не способен президент выполнять свои обязанности.

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