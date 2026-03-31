Глава Минтранса рассказал о странах, заинтересованных в Севморпути
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Глава Минтранса рассказал о странах, заинтересованных в Севморпути
04:01 31.03.2026 (обновлено: 04:03 31.03.2026)
Северный морской путь (СМП) всё больше привлекает иностранные компании, прежде всего из Китая, но также из Индии, Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости
"Прежде всего Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП... Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — рассказал министр.
По его словам, китайские компании активно наращивают свой арктический флот, в то время как Россия координирует логистические вопросы. Никитин добавил, что Индия тоже рассматривает СМП в качестве перспективного маршрута для доставки грузов.
"Мы готовы к углублению взаимодействия. В прошлом году с обеими странами были подписаны документы о подготовке профильных специалистов", — отметил министр.
В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал Индию значимым партнёром по проектам международной логистики, прежде всего в освоении СМП и МТК "Север-Юг". По его словам, Северный морской путь к 2030 году может обеспечить до пяти миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
Ранее сообщалось, что число рейсов по Севморпути в этом году выросло в полтора раза. Подробнее в публикации - Доронин: Атомные ледоколы разрушают придуманный Западом лживый образ "нищей России".