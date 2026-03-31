https://ukraina.ru/20260331/svodka-nochnykh-udarov-vs-rf-po-tselyam-na-ukraine-na-400-1077350565.html

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 - 31.03.2026 Украина.ру

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 31 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-03-31T04:31

2026-03-31T04:31

2026-03-31T04:31

украина.ру

В течение ночи поступали сообщения об ударах ВС РФ по целям в Одесской области, где взрывы также гремели в Одессе, в центре города зафиксирован сильный пожар, часть столицы региона оказалась обесточена.Кроме того, "Герани" атаковали цели в Полтавской (Полтава), Харьковской (Харьков), Днепропетровской, Киевской (Буча, Бровары), Сумской (Сумы) областях, а также во временно оккупированном Краматорске.ВКС РФ также работали управляемыми авиабомбами по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье и в Сумской области.Украинские каналы ранее заявляли о взлёте истребителей МиГ-31К ВКС РФ. Позже утверждалось, что "Кинжалы" поразили цели в Житомирской области.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" – гиперзвуковая система вооружения. Комплекс представляет собой авиационную версию баллистической ракеты "Искандер", адаптированную для запуска с носителей МиГ-31К, Ту-22М3. Испытания начались в 2017 году, по данным из открытых источников. А впервые о наличии в России такого комплекса заявил в 2018 году президент РФ Владимир Путин. На боевое дежурство "Кинжалы" заступили в августе 2022 года в Калининграде."Кинжал" способен развивать скорость до 10 Махов (около 12 350 км/ч) и поражать цели на дальности свыше 1000 км, сохраняя высокую маневренность на всех этапах полета, что делает его практически неуязвимым для современных систем ПРО. Основное назначение комплекса – поражение стратегически важных объектов, включая авианосные группы, стационарные командные пункты и критическую инфраструктуру. Ракета может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

одесская область

полтавская область

харьковская область

днепропетровская область

киевская область

сумская область

запорожская область

краматорск

днр

украина

