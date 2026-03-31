Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 - 31.03.2026 Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 31 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-31T04:31
04:31 31.03.2026
 
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 31 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
В течение ночи поступали сообщения об ударах ВС РФ по целям в Одесской области, где взрывы также гремели в Одессе, в центре города зафиксирован сильный пожар, часть столицы региона оказалась обесточена.
Кроме того, "Герани" атаковали цели в Полтавской (Полтава), Харьковской (Харьков), Днепропетровской, Киевской (Буча, Бровары), Сумской (Сумы) областях, а также во временно оккупированном Краматорске.
ВКС РФ также работали управляемыми авиабомбами по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье и в Сумской области.
Украинские каналы ранее заявляли о взлёте истребителей МиГ-31К ВКС РФ. Позже утверждалось, что "Кинжалы" поразили цели в Житомирской области.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" – гиперзвуковая система вооружения. Комплекс представляет собой авиационную версию баллистической ракеты "Искандер", адаптированную для запуска с носителей МиГ-31К, Ту-22М3. Испытания начались в 2017 году, по данным из открытых источников. А впервые о наличии в России такого комплекса заявил в 2018 году президент РФ Владимир Путин. На боевое дежурство "Кинжалы" заступили в августе 2022 года в Калининграде.
"Кинжал" способен развивать скорость до 10 Махов (около 12 350 км/ч) и поражать цели на дальности свыше 1000 км, сохраняя высокую маневренность на всех этапах полета, что делает его практически неуязвимым для современных систем ПРО. Основное назначение комплекса – поражение стратегически важных объектов, включая авианосные группы, стационарные командные пункты и критическую инфраструктуру. Ракета может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВКСВС РФБПЛАатака БПЛАГерань"Кинжал"ракетный ударракетные удары по УкраинеОдесская областьПолтавская областьХарьковская областьДнепропетровская областьКиевская областьСумская областьЗапорожская областьКраматорскДНРВСУВПКВооруженные силы УкраиныУкраинаМиГ-31СВОСпецоперация
 
04:45"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
04:31Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дрон сам находит цель: Коц рассказал, как "Ланцеты" и "Молнии" громят укрепы и блиндажи ВСУ
04:15"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
04:01Глава Минтранса рассказал о странах, заинтересованных в Севморпути
03:17ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ленобласть и Самару. Ракеты угрожают ещё четырём регионам
02:48Трамп может потребовать от арабских стран покрыть расходы на войну с Ираном
02:14Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
01:59Иранский вопрос в российском контексте
01:58МИД РФ предупредил граждан об опасности выезда в США и ряд других стран
01:36Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:01Силы ПВО за девять часов сбили 156 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
00:43Посольство Украины попросило власти Ливана разрешить "потерявшему паспорт украинцу" покинуть страну
00:18Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу
20:27Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля
19:44У США ещё есть шанс сбежать! Казаков о двух гарантиях от Ирана, веском слове Путина и гибели Израиля
19:30Втягивание государств Персидского залива в чужую войну недопустимо - МИД РФ
19:26В Луганской Народной Республике восстановили энергоснабжение более 200 тысяч абонентов
19:17ЕС предлагает свое воздушное пространство Украине для ударов по России
19:15Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее
Лента новостейМолния