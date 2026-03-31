https://ukraina.ru/20260331/na-ostrove-khark-amerikantsev-uzhe-zhdut-safarov-nazval-tri-stsenariya-nazemnoy-operatsii-ssha-1077344597.html

"На острове Харк американцев уже ждут": Сафаров назвал три сценария наземной операции США

Западные СМИ сообщают, что решение о наземной операции США против Ирана уже принято. Если американцы готовы к серьезным потерям, то могут начинать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров

2026-03-31T05:30

новости

сша

иран

россия

главное разведывательное управление рф

главное

украина.ру дзен

главные новости

война в иране

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89d4fb36ea4b4e7f1d56c969bc4f70b3.jpg

Комментируя сообщения о возможной наземной операции США в Иране, эксперт назвал три возможных сценария вторжения. "Для такой операции есть три направления. Это высадка на несчастный остров Харк, где американцев уже ждут. Даже если США его займут, то остров, который находится в нескольких километрах от иранского берега, будут обстреливать с утра до вечера", — заявил Сафаров.Второе направление для возможного вторжения — провинция Худжистан. Для полноценной десантной операции там потребуется группировка в 200-300 тысяч человек, но этого хватит только на удержание города, пояснил политолог.По словам Сафарова, третий вариант — попытаться взять город Бендер-Аббас, хотя ракеты все равно нивелируют эти усилия."Но и для этой операции потребуются серьезные силы. Пятью тысячами морпехов этот город не удержать. Поэтому американцы стоят перед серьёзным выбором. Есть риск получить большие потери с непонятным результатом", — констатировал Руслан Сафаров.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

