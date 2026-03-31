"Шотган, "Елка", пулемет": как сегодня борются с дронами в зоне проведения СВО

Чем дальше, тем более ожесточенной становится битва за "малое небо" в зоне проведения спецоперации. За работой одного из ПВН 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", отражающего налеты вражеских БПЛА, наблюдал журналист издания "Украина.ру".

2026-03-31T05:55

"Иномарку покупает тот, кому не по карману содержать УАЗик!", - читаю надпись на грязном стекле "буханки". Читаю, сидя внутри, а потому, разумеется, справа налево. Поскольку "УАЗ" уже много лет держит пальму первенства в номинациях "Самая популярная машина в зоне СВО" и "Самая ремонтируемая машина в зоне СВО", шуток на данную тему придумано великое множество. "Всегда ранен, но никогда не убит", - считаю лучшей, ибо все прочие заставляют вспомнить знаменитую сцену группового аутотренинга из советской картины "Самая обаятельная и привлекательная".- Нет, ты погляди, как вкусно дядька пьет кофе!- Чего? Какой дядька?- Да проехали уже! Мужичок сидит на развалинах: автомат на коленях, а в руках термос с кофе. Пар из кружечки так и валит. Наверняка с сахаром.- Сладкий кофе в такую рань? Да вы извращенец, батенька!- В такую рань я даже вьетнамский растворимый из мыльницы выпью. Не осуждай!Регулярно мотаясь по этим дорогам, пусть даже с таким неоперабельным топографическим кретинизмом, как у вашего покорного, запоминаешь основные маркеры. Вот сгоревший танк, что ржавеет здесь со времен освобождения Авдеевки. Вот почти целиком сгоревшее дерево, которое, тем не менее, стоит, нарушая законы физики. А тут очередное "бутылочное горлышко", в котором лучше не притормаживать. За окошком взорванный мост? Держись крепче, ибо сейчас тряхнет на пригорочке!"А нельзя ли ускориться, товарищ "Турбо"? Что-то слишком долго мы едем", - вкрадчиво интересуется товарищ лейтенант. Одной рукой он держится за неудобную пластиковую ручку на потолке, другой – за скамью, изобретателю которой от всей души желаю до конца дней только на таких и сидеть."Да нормально идем. Сейчас на прямой участок выберемся и притопим", - кричит с переднего сиденья заместитель командира зенитного дивизиона по ведению боевых действий с ярким позывным "Турбо".А я вспоминаю, как час назад таксист, что вез меня к месту встречи, тревожно прислушивался к одному ему слышному "новому скрипу" в семилетнем "Фольксвагене". Улыбаюсь, ибо одни только задние двери, прикрученные тросом, гремят так, что собственный внутренний голос слышишь едва-едва. Настоящий военный автомобиль – тот, в котором до места благополучно добрался. Прочее – мелочи."Вы только аккуратнее там будьте ребята, а то слишком уж "грязное" небо сейчас", - проявляет заботу боец ВП на блокпосте. Экран дрон-детектора тем временем истерически мигает красным, улавливая то ли дрон в небушке, то ли чей-то РЭБ. Ценность подобных устройств, честно говоря, падает быстрее, чем рейтинг украинского президента. И дело не только в дронах-камикадзе на оптоволокне, которые здесь, для краткости, называют просто "оптой". Просто количество наших и вражеских БПЛА над головой давно превысило разумные пределы, а потому детектор, будучи включенным, лишь бестолково "нагоняет жути". А зачем нервничать, если можно не нервничать?Оседлав могучую пылевую волну, поднятую кем-то медлительным и очень тяжелым, вонзаемся в город Селидово и прошибаем его насквозь. Тормозим на окраине. Наша остановочка! Кряхтя и потирая затекшие конечности, вываливаемся в улыбчивое весеннее утро.Расположившись на бетонном парапете, бойцы сосредоточенно набивают пулеметные ленты. В том смысле, что процесс отнимает уйму времени, а результат улетучивается в мгновенье ока, занятие это сродни приготовлению блинов или даже лепке пельменей.Ленты, понятное дело, начиняют не для собственного удовольствия, но для турели, за которой прямо сейчас дежурит еще один боец. Собой турель представляет хитрую сварную конструкцию, позволяющую оперировать сразу тремя пулеметами, а также с комфортом использовать тепловизор, если ситуация требует.Но это для крупных "птичек". С дронами-камикадзе и "мавиками" справляются посредством обычной "стрелкотни" или гладкоствольных ружей.- Товарищ "Турбо", расскажи, как сейчас работают наши пункты воздушного наблюдения.- Выставляем посты для прикрытия городов, сел, дорог, штабов, пунктов дислокации от налетов FPV и ударных дронов самолетного типа.- То есть вы, по сути дела, защищаете нашу военную логистику?- Да. Можно сказать и так.- Что с вооружением?- Штатные ПВН вооружены ПЗРК "Верба", ЗУР 313-ми. Это более старая модель. А также ружьями, автоматами, пулеметами на станинах и тепловизорами, чтобы работать и днем, и ночью.По словам командира, чаще всего сейчас приходится иметь дело с "оптой", которую средства РЭБ не способны парировать. Тут приходится работать по старинке, физически уничтожая незваных гостей.Ветер деликатно шуршит в камышах, какие-то птицы чирикают. Кабы не транспорт переднего края, туда-сюда снующий по дорогам, да не треск автоматных очередей, раздающийся отовсюду, можно бы расслышать первые вздохи настоящей весны, однако ж это все лирика.- Ты же понимаешь, о чем спросить хочу?- Про "Елку"? Да, есть у нас. Но это против ударных и разведывательных "крыльев". Дай Бог здоровья людям, которые эту штуку создали.- Настолько она хороша?- По низколетящим целям работает безотказно. Есть у нас человек, который уже не раз применял. Сейчас познакомишься.С "Турбо" мы плюс-минус ровесники. Из местных он, еще корпусных. Воевать пошел в 2015-м, а до того работал и учился. Все как у всех. И вот не в первый раз уж задумываюсь, как странно жизнь у дончан моего поколения сложилась. Люди постарше сформировались при Союзе, а потому воспринимали Украину, как огрызок родного государства. Те, что помладше, взрослели уже в ДНР и рассматривали соседнее образование, как нечто изначально враждебное. А вот для нас Украина стала именно тем стереотипным зомби, что получается из близкого человека. Со всеми, так сказать, вытекающими.Невысокий боец с открытым лицом и уютным позывным "Олежа" вскрывает пенопластовую коробку и демонстрирует хит сезона – дрон-перехватчик "Елка".Внешний вид чуда техники вполне оправдывает название. Разве что красной звезды не хватает на макушке. "Изделие хорошо показало себя в боевых условиях. В районе Димитрова уничтожил с его помощью два ударных "крыла". Простой в эксплуатации, легкий и безотказный. Работает обычным тараном. Здесь стоит умная электроника, способная захватить цель размерами от двадцати сантиметров на расстоянии до двух километров и скорости до 120 километров в час. Работает по принципу "выстрелил и забыл", - объясняет боец.Определив цель, оператор вставляет в перехватчик специальный ключ и дожидается звукового сигнала. Это значит, что устройство готово к работе. После этого военнослужащий направляет "Елку" в сторону цели и нажимает спусковой крючок на половину, заставляя перехватчик навестись на цель. Нажимает спуск до конца, и "ракета зелененького цвета" устремляется к вражескому БПЛА, врезается в него, провоцируя детонацию боевой части.Изделие настолько компактное и легкое, что применять его можно одной рукой. При этом выполняет те же функции, что пулемет, из которого по дрону нужно еще умудриться попасть, или ПЗРК, который и стоит несоизмеримо дороже, и весит прилично, и места занимает изрядно.Насчет объемов поставок в боевые подразделения судить не берусь, но практически на всех ПВН, мимо которых доводилось мотаться в последние недели, я эти кургузые зеленые "ракеты" видел.По ходу пьесы выясняется, что улыбчивый оператор дрона-перехватчика – уроженец Петровского района Донецка. То есть прямо земляк-земляк.- "Олежа", почему хромаешь?- Расхаживаюсь после ранения. Сустав разрабатываю.- Как получилось?- Дрон. Повел себя нетипично. Он завис над нами, и я решил, что он будет атаковать. Попытался скрыться. Там до развалин было рукой подать. Но он просто отключил винты, упал вертикально и взорвался рядом со мной.- И что?- Пробил осколок аптечку и влетел мне прямо в сустав. Прооперировали, вытащили. Вроде ничего так.Одной лишь "Елкой" список не ограничивается. У младшего сержанта с позывным "Ник" замечаю необычную винтовку. "Трофей что ли?" - спрашиваю. "Почему трофей? Это штатный двенадцатый калибр. Нам сейчас такие поставляют", - отвечает боец.Надо понимать, что ружья для борьбы с дронами-камикадзе в боевых подразделениях применяются самые разные: от "Сайги" и "Вепря" до охотничьих "вертикалок". До начала активной фазы битвы за "малое небо", разгоревшейся ближе к середине СВО, особой потребности в гладкостволе у нашей армии не было."Совсем недавно встало на вооружение и несколько единиц передали нам для сбития БПЛА. Что могу сказать? Я уже успел поработать из него по "камикам". На дистанции в пятьдесят метров очень кучно стреляет. Плюс – магазин на десять патронов. Удобно переключать режим стрельбы, менять магазины, работать с затвором. Вообще хорошо лежит в руках, с ним приятно работать", - говорит "Ник", демонстрируя ружье, которая одновременно походит и на отечественный "Вепрь" и на заморскую винтовку AR-15.В укрепленной мешками с песком траншее, что пролегает неподалеку, несут службу двое. Вооружены штатными автоматами и таким же "модным" ружьем. Слушают, наблюдают.- В чем суть вашей работы?- В наблюдении, распознавании и уничтожении воздушных целей. Визуально можно засечь где-то на расстоянии в пятьсот метров, а для более серьезных дистанций есть специальная оптика.- В котором часу обычно активничают?- По-разному бывает, но чаще утром и вечером. Когда их не ждешь. Мы стараемся сбить максимум. То же самое и на других ПВН.- Бывали налеты, которые прямо запомнились?- Да вот недавно летело около десяти штук. Конкретно мы сбили пять.- Они в Донецк летели?- Да. Как правило, летят в тыл, стремясь поразить объекты жизнеобеспечения.Немолодой боец, с которым общаемся, смущается. С мимикой, дескать, проблемы в связи с контузией. Говорю, что на фото этого видно не будет, хотя и в жизни практически незаметно. Сам он шахтер из Макеевки. Вспомнили 22 год, помолчали. Стоим, слушаем ветер да пальбу, которая почти не стихает.Роль дронов в этой войне постепенно становится главной, а их количество в небе – запредельным. День и ночь десятки стационарных ПВН и мобильных групп прикрывают логистику, инфраструктуру, а также больницы, школы и жилые дома, выкладываясь на двести процентов. Кабы не эти парни, жизнь в ближнем тылу стала бы невыносимой, а любые передвижения – смертельно опасными."Мирные воины": кто и как разминирует освобожденные поселки

Игорь Гомольский

