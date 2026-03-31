Польша объявила своих наёмников на Украине ценными специалистами - 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260331/polsha-obyavila-svoikh-namnikov-na-ukraine-tsennymi-spetsialistami-1077328971.html
Польша объявила своих наёмников на Украине ценными специалистами
Польские наёмники на Украине, которых и так не преследовали на родине, официально освобождены от ответственности за службу в иностранных военных формированиях. Теперь их рассматривают как кладезь опыта
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103271/99/1032719930_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_79b8ca20d04bc0b2492ff14b59d15d86.jpg
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103271/99/1032719930_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3bad6542fe97f1c297d7d9b5387bb2af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
06:10 31.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В минувшие выходные президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности поляков, вступивших в украинские вооружённые формирования в период с апреля 2014 года. Закон носит пафосное название "О ненаказании граждан Польши, участвующих на стороне Украины в вооруженном конфликте, вызванном агрессией Российской Федерации против Украины".
Хотя инициатором законопроекта были депутаты от правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), за него голосовала и оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС), при поддержке которой в прошлом году Навроцкий победил на президентских выборах. Закон был принят Сеймом Польши практически единогласно: против были только четыре депутата во главе с Гжегожем Брауном ("Конфедерация Польской короны"), а 19 депутатов воздержались.
До сих пор законодательство официально запрещало гражданам Польши проходить военную службу в иностранном государстве без предварительного согласия польских властей. Нарушение этого запрета наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.
Подписанный президентом Польши закон предусматривает "прощение и забвение" определенных преступлений и правонарушений, включая освобождение от ответственности поляков, поступивших на службу в украинские вооружённые формирования в период с 6 апреля 2014 года до даты вступления закона в силу (он вступит в силу через три месяца после публикации).
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Закон будет применяться исключительно к службе в вооруженных формированиях Украины "под руководством органов власти, признанных Польшей законными". В законе отмечено, что амнистия носит избирательный характер и "не охватывает военную службу в качестве наёмника, которая запрещена международным правом".
Очевидно, что речь идёт лишь о видимости соблюдения международного права. Тем более что в обосновании закона цинично указано – мол, он "не призывает польских граждан участвовать в борьбе Украины против российской агрессии и не предоставляет никаких послаблений в этом отношении, а лишь гарантирует, что эти лица не будут привлечены к уголовной ответственности".
Фактически этот закон объявляет польских наёмников на Украине ценными специалистами, чей опыт будет использовать Войско Польское. Он не просто предусматривает обязанность поляка, проходящего службу в украинской армии, представить министру обороны Польши письменное заявление о дате и месте начала и прекращения службы на Украине.
Такой человек может быть вызван в воинский центр рекрутации (военкомат) для подробного описания "характера выполняемых обязанностей и хода их выполнения" на Украине, а в случае неявки будет оштрафован. Таким образом, наёмников по возвращении в Польшу рассчитывают превратить в инструкторов.
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас обращает внимание на тот факт, что польские наёмники на Украине и до принятия нового закона оставались безнаказанными в Польше.
"Конечно, даже без официальной амнистии, подписанной президентом Навроцким, никто в Польше не намеревался преследовать польских наемников, служивших на Украине. Эта практика с самого начала осуществлялась с ведома и согласия польских властей, а польские наёмники, обученные польскими же спецслужбами, участвовали уже в первых вооружённых провокациях на Майдане в 2014 году", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
Рэнкас отметил, что, по оценкам экспертов, на Украине постоянно служат около семи тысяч польских наёмников, а учитывая ротации на фронте – общее число тех, на кого распространяется амнистия, может превышать двадцать тысяч.
"Это общеизвестный секрет, о котором полякам напоминают на похоронах наёмников, обычно украшая их трогательными пропагандистскими историями о "борьбе за нашу и вашу свободу", но главным образом деньгами польских налогоплательщиков, ранее отправленных в Киев", – считает аналитик.
Официальных данных о числе польских наёмников на Украине, естественно, нет. При этом среди этой публики находятся колоритные персонажи типа гангстера из Прушкува Петра Капусьцинского.
Он ещё в 2014 году бежал на Украину и не был выдан Польше, несмотря на официальный запрос в 2017-м. Капусьцинский имел проблемы с законом уже на Украине – в мае 2021-го он был задержан за незаконное владение оружием. Но человек, которого в Польше подозревают в причастности к убийству комиссара полиции, вышел под залог в сумме около 2,5 тысячи долларов, а после вступления в "Интернациональный легион" ВСУ его дело и вовсе закрыли.
В августе 2022 года журналисты издания Kyiv Independent утверждали, что в зоне боевых действий Капусьцинский и его подручные занимались в основном грабежами и насилием над мирным населением. Поляка даже обвиняли в пытках и убийствах сослуживцев по легиону, граждан Колумбии. Но в результате Капусьцинский все свои проблемы на Украине решил и продолжает службу, хотя на родине он по-прежнему находится в розыске.
Редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишёвский считает, что поляки, которые вступили на службу в украинские вооружённые формирования, – люди акцентуированные и не слишком интеллектуально развитые.
"В украинскую армию в первую очередь попадают поляки, которым кажется, что война – это приключение, как в компьютерной игре или в кино. Конечно, среди них есть и идеологически мотивированные, которые считают, что борются за свободу Украины и Польши, "закрывая собственной грудью русскую навалу". Я не могу это оценивать объективно, поскольку моё отношение к людям такого типа однозначно негативное. Я считаю, что они в первую очередь вредят себе, а в результате – и Польше", – сказал Вишнёвкий в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
С его точки зрения, после подписания нового закона не стоит ожидать массового наплыва поляков в украинскую армию.
"Подпись Навроцкого стоит оценивать исключительно как политический жест, который должен продемонстрировать, что Польша безусловно поддерживает Украину и Польша заинтересована, чтобы война на Украине продолжалась как можно дольше. Именно поэтому Польша узаконила участие в этой войне своих граждан – пока на индивидуальном уровне", – считает польский журналист.
"Является ли это первым шагом к тому, чтобы Польша как государство стала активным участником этой войны, – не знаю. Однако такое решение президента показывает, что Польша в политическом смысле позиционирует себя как безусловный союзник Украины, хотя это идёт вразрез с общественными настроениями", – резюмировал Мачей Вишнёвский.
В свою очередь, Конрад Рэнкас обратил внимание на то, что новый закон, принятый Сеймом и не заветированный президентом, соответствует последовательной политике сменяющих друг друга польских правительств, как и очевидное участие Польши в недавних атаках беспилотников на северо-западе России.
"Совершенно ясно, что украинские беспилотники, направлявшиеся в Ленинградскую область, должны были пролететь над польским воздушным пространством, прежде чем достичь Литвы, Латвии и Эстонии, и польские власти создали для них специальный воздушный коридор. Это подтверждает постоянное стремление правительства в Варшаве напрямую втянуть Польшу в войну против России, цель, которой служат как польские наемники, так и польская территория", – отметил он.
"С точки зрения польских национальных интересов, такие действия представляют собой государственную измену, – так же как и наёмники, воюющие на стороне олигархического бандеровского Киева, являются предателями Польши", – уверен Конрад Рэнкас.
Они преступники, и никакая фальшивая амнистия этого не изменит, подытожил эксперт.
О происходящем на Западной Украине - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю: скандал после ударов по СБУ и возвращение военкома-коррупционера.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивПольшаУкраинаКароль НавроцкийсеймВооруженные силы УкраиныКонрад РэнкасРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
