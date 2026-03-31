https://ukraina.ru/20260331/polsha-obyavila-svoikh-namnikov-na-ukraine-tsennymi-spetsialistami-1077328971.html

Польша объявила своих наёмников на Украине ценными специалистами

Польские наёмники на Украине, которых и так не преследовали на родине, официально освобождены от ответственности за службу в иностранных военных формированиях. Теперь их рассматривают как кладезь опыта

2026-03-31T06:10

эксклюзив

польша

украина

кароль навроцкий

сейм

вооруженные силы украины

конрад рэнкас

россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103271/99/1032719930_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_79b8ca20d04bc0b2492ff14b59d15d86.jpg

В минувшие выходные президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности поляков, вступивших в украинские вооружённые формирования в период с апреля 2014 года. Закон носит пафосное название "О ненаказании граждан Польши, участвующих на стороне Украины в вооруженном конфликте, вызванном агрессией Российской Федерации против Украины".Хотя инициатором законопроекта были депутаты от правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), за него голосовала и оппозиционная консервативная партия "Право и Справедливость" (ПиС), при поддержке которой в прошлом году Навроцкий победил на президентских выборах. Закон был принят Сеймом Польши практически единогласно: против были только четыре депутата во главе с Гжегожем Брауном ("Конфедерация Польской короны"), а 19 депутатов воздержались.До сих пор законодательство официально запрещало гражданам Польши проходить военную службу в иностранном государстве без предварительного согласия польских властей. Нарушение этого запрета наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.Подписанный президентом Польши закон предусматривает "прощение и забвение" определенных преступлений и правонарушений, включая освобождение от ответственности поляков, поступивших на службу в украинские вооружённые формирования в период с 6 апреля 2014 года до даты вступления закона в силу (он вступит в силу через три месяца после публикации).Закон будет применяться исключительно к службе в вооруженных формированиях Украины "под руководством органов власти, признанных Польшей законными". В законе отмечено, что амнистия носит избирательный характер и "не охватывает военную службу в качестве наёмника, которая запрещена международным правом".Очевидно, что речь идёт лишь о видимости соблюдения международного права. Тем более что в обосновании закона цинично указано – мол, он "не призывает польских граждан участвовать в борьбе Украины против российской агрессии и не предоставляет никаких послаблений в этом отношении, а лишь гарантирует, что эти лица не будут привлечены к уголовной ответственности".Фактически этот закон объявляет польских наёмников на Украине ценными специалистами, чей опыт будет использовать Войско Польское. Он не просто предусматривает обязанность поляка, проходящего службу в украинской армии, представить министру обороны Польши письменное заявление о дате и месте начала и прекращения службы на Украине. Такой человек может быть вызван в воинский центр рекрутации (военкомат) для подробного описания "характера выполняемых обязанностей и хода их выполнения" на Украине, а в случае неявки будет оштрафован. Таким образом, наёмников по возвращении в Польшу рассчитывают превратить в инструкторов.Польский политический аналитик Конрад Рэнкас обращает внимание на тот факт, что польские наёмники на Украине и до принятия нового закона оставались безнаказанными в Польше."Конечно, даже без официальной амнистии, подписанной президентом Навроцким, никто в Польше не намеревался преследовать польских наемников, служивших на Украине. Эта практика с самого начала осуществлялась с ведома и согласия польских властей, а польские наёмники, обученные польскими же спецслужбами, участвовали уже в первых вооружённых провокациях на Майдане в 2014 году", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Рэнкас отметил, что, по оценкам экспертов, на Украине постоянно служат около семи тысяч польских наёмников, а учитывая ротации на фронте – общее число тех, на кого распространяется амнистия, может превышать двадцать тысяч. "Это общеизвестный секрет, о котором полякам напоминают на похоронах наёмников, обычно украшая их трогательными пропагандистскими историями о "борьбе за нашу и вашу свободу", но главным образом деньгами польских налогоплательщиков, ранее отправленных в Киев", – считает аналитик.Официальных данных о числе польских наёмников на Украине, естественно, нет. При этом среди этой публики находятся колоритные персонажи типа гангстера из Прушкува Петра Капусьцинского. Он ещё в 2014 году бежал на Украину и не был выдан Польше, несмотря на официальный запрос в 2017-м. Капусьцинский имел проблемы с законом уже на Украине – в мае 2021-го он был задержан за незаконное владение оружием. Но человек, которого в Польше подозревают в причастности к убийству комиссара полиции, вышел под залог в сумме около 2,5 тысячи долларов, а после вступления в "Интернациональный легион" ВСУ его дело и вовсе закрыли.В августе 2022 года журналисты издания Kyiv Independent утверждали, что в зоне боевых действий Капусьцинский и его подручные занимались в основном грабежами и насилием над мирным населением. Поляка даже обвиняли в пытках и убийствах сослуживцев по легиону, граждан Колумбии. Но в результате Капусьцинский все свои проблемы на Украине решил и продолжает службу, хотя на родине он по-прежнему находится в розыске.Редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишёвский считает, что поляки, которые вступили на службу в украинские вооружённые формирования, – люди акцентуированные и не слишком интеллектуально развитые."В украинскую армию в первую очередь попадают поляки, которым кажется, что война – это приключение, как в компьютерной игре или в кино. Конечно, среди них есть и идеологически мотивированные, которые считают, что борются за свободу Украины и Польши, "закрывая собственной грудью русскую навалу". Я не могу это оценивать объективно, поскольку моё отношение к людям такого типа однозначно негативное. Я считаю, что они в первую очередь вредят себе, а в результате – и Польше", – сказал Вишнёвкий в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.С его точки зрения, после подписания нового закона не стоит ожидать массового наплыва поляков в украинскую армию. "Подпись Навроцкого стоит оценивать исключительно как политический жест, который должен продемонстрировать, что Польша безусловно поддерживает Украину и Польша заинтересована, чтобы война на Украине продолжалась как можно дольше. Именно поэтому Польша узаконила участие в этой войне своих граждан – пока на индивидуальном уровне", – считает польский журналист."Является ли это первым шагом к тому, чтобы Польша как государство стала активным участником этой войны, – не знаю. Однако такое решение президента показывает, что Польша в политическом смысле позиционирует себя как безусловный союзник Украины, хотя это идёт вразрез с общественными настроениями", – резюмировал Мачей Вишнёвский.В свою очередь, Конрад Рэнкас обратил внимание на то, что новый закон, принятый Сеймом и не заветированный президентом, соответствует последовательной политике сменяющих друг друга польских правительств, как и очевидное участие Польши в недавних атаках беспилотников на северо-западе России."Совершенно ясно, что украинские беспилотники, направлявшиеся в Ленинградскую область, должны были пролететь над польским воздушным пространством, прежде чем достичь Литвы, Латвии и Эстонии, и польские власти создали для них специальный воздушный коридор. Это подтверждает постоянное стремление правительства в Варшаве напрямую втянуть Польшу в войну против России, цель, которой служат как польские наемники, так и польская территория", – отметил он."С точки зрения польских национальных интересов, такие действия представляют собой государственную измену, – так же как и наёмники, воюющие на стороне олигархического бандеровского Киева, являются предателями Польши", – уверен Конрад Рэнкас.Они преступники, и никакая фальшивая амнистия этого не изменит, подытожил эксперт.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

