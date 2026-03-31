https://ukraina.ru/20260331/voyna-na-istoschenie-tolko-nachinaetsya-safarov-o-tom-pochemu-tramp-riskuet-uvyaznut-v-irane--1077344412.html

"Война на истощение только начинается": Сафаров о том, почему Трамп рискует увязнуть в Иране

Трамп ежедневно объявляет о победе над Ираном, но одновременно выдвигает мирные инициативы, которые Тегеран отвергает. Но война на истощение только начинается и США рискуют увязнуть в конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров

2026-03-31T05:00

новости

иран

сша

тегеран

дональд трамп

украина.ру

война в иране

война

ближний восток

главные новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_925101f5895903df0385feae99efca64.jpg

Отвечая на вопрос о том, означает ли сложившаяся ситуация победу Ирана в войне на истощение, политолог призвал не спешить с выводами. "Я бы не стал спешить с таким выводом. Война на истощение только начинается. Пока есть понимание того, что американцы опасаются влезать в этот конфликт глубже, потому что следующим этапом должен стать какой-то вариант наземной операции, который приведет к большим потерям", — заявил Сафаров.По его словам, стратегическая задача США в Иране — создать эффект серьезных переговоров и одержанной победы, а потом осторожно выйти из конфликта. В противном случае американцы рискуют серьезно завязнуть, а это создаст серьезные риски для администрации Дональда Трампа, пояснил эксперт."Напомню слова [китайского стратега и мыслителя] Сунь-цзы, который говорил, что война — это путь обмана", — добавил Сафаров. По его словам, если американцы готовы к серьезным потерям, то могут начинать наземную операцию.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

