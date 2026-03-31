"Война на истощение только начинается": Сафаров о том, почему Трамп рискует увязнуть в Иране
Трамп ежедневно объявляет о победе над Ираном, но одновременно выдвигает мирные инициативы, которые Тегеран отвергает. Но война на истощение только начинается и США рискуют увязнуть в конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
"Война на истощение только начинается": Сафаров о том, почему Трамп рискует увязнуть в Иране

05:00 31.03.2026
 
Трамп ежедневно объявляет о победе над Ираном, но одновременно выдвигает мирные инициативы, которые Тегеран отвергает. Но война на истощение только начинается и США рискуют увязнуть в конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Отвечая на вопрос о том, означает ли сложившаяся ситуация победу Ирана в войне на истощение, политолог призвал не спешить с выводами.
"Я бы не стал спешить с таким выводом. Война на истощение только начинается. Пока есть понимание того, что американцы опасаются влезать в этот конфликт глубже, потому что следующим этапом должен стать какой-то вариант наземной операции, который приведет к большим потерям", — заявил Сафаров.
По его словам, стратегическая задача США в Иране — создать эффект серьезных переговоров и одержанной победы, а потом осторожно выйти из конфликта. В противном случае американцы рискуют серьезно завязнуть, а это создаст серьезные риски для администрации Дональда Трампа, пояснил эксперт.
"Напомню слова [китайского стратега и мыслителя] Сунь-цзы, который говорил, что война — это путь обмана", — добавил Сафаров. По его словам, если американцы готовы к серьезным потерям, то могут начинать наземную операцию.
