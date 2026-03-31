"ВСУ готовят крупное наступление": Коц раскрыл, как и где Украина накапливает "дроновый кулак"
Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. ВСУ готовят крупное летнее наступление, скорее всего, оно будет на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
06:00 31.03.2026
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
Киевский режим усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. ВСУ готовят крупное летнее наступление, скорее всего, оно будет на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос о ситуации на фронте, эксперт заявил о замедлении боевых действий. "В целом динамика фронта действительно замедлилась. Значительных успехов у нас нет. Говорят, что ВСУ летом готовят крупное наступление. И я подозреваю, что оно будет именно на Запорожском направлении", — сказал Коц.
Он пояснил, как украинское командование готовится к возможному наступлению: "Киевский режим сейчас усиливает мобилизацию и заказывает у Европы дополнительные вооружения. У них сейчас развернуты большие мощности по производству дронов.
"Причем не только на самой Украине, но и в Восточной Европе, куда наши средства поражения не могут дотянуться. Посмотрим, что у них получится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
