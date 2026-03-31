Раскрыта главная ложь России об Украине

Одна из главных тем западных СМИ по Украине, которая уступает только бесконечным материалам о попрошайнических вояжах Зеленского – усугубляющийся кризис с мобилизацией украинских солдат на фронт.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В каждом первом материале через зубы описывается примерно одна и та же картина:- Система "призыва" уже давно превратилась в загон скота для быстрого забоя на мясо;- Менее 10% украинских солдат отправляется на фронт добровольно;- В обществе растет понимание, что верхушка страны "считает население рабами";- Киевский режим убежден, что главный вопрос для его выживания – бесперебойный конвейер людей на передний край;- Количество уклонистов и дезертиров зашкаливает;- Существующая система мобилизации работает на пределе;- Количество "призывников" критично меньше "убыли" на фронте;- Дальнейшее ужесточение методов мобилизации быстро приведет к социальному взрыву.На этом фоне западные аналитики отчаянно пытаются найти причины происходящего, хотя это напоминает сцену с изнасилованием, когда атакованная дама в процессе спрашивает: "Мужчина, что вам от меня нужно?".Но невозможно признать, что главная проблема с мобилизацией – это то, что Украина превратилась в концлагерь. Что делать?Эту проблему блестяще решило издание Forbes.В своей статье "Украина пытается починить систему мобилизации для стабилизации военных усилий" сделан гениальный вывод – во всем виновата Россия, вернее - российская дезинформация.Оказывается, российская дезинформация стала одним из решающих факторов, влияющих на мобилизацию. Цель России— подорвать доверие к территориальным центрам комплектования, деморализовать население, усилить недоверие к властям и распространить пораженческие настроения.Да, у Украины действительно есть "определенные проблемы с человеческим ресурсом", но их усугубляет российская пропаганда, которая "распространяет страх, что если ты пойдёшь на войну, то умрёшь в первом же бою".Мало того: дезинформационная российская кампания использует все самые современные технические средства и подходы: например, реальные и сфальсифицированные видеосюжеты "смешаны и масштабируются ботами и алгоритмами", в результате чего возникает "коррозионная петля обратной связи": отдельные злоупотребления – возмущение - его искусственное усиление - подрыв легитимности мобилизации в целом.Вот оно как.Получается, что именно российская дезинформация виновата в том, что сейчас минобороны Украины разыскивает минимум 200 тысяч дезертиров, а уклоняющихся от "добровольного призыва" насчитывается уже не менее 2 миллионов.И, видимо, российская дезинформация виновата в новой системе мобилизации на Украине, которая начинает работать с 1 апреля.Как пишет Фонд Карнеги*, "даже с учётом потерь, медотводов и эмиграции у Украины всё ещё есть существенный пул граждан призывного возраста, достаточный для укомплектования армии". Осталась самая малость: всех этих людей поймать.Согласно свежей информации об изменениях, призывная система Украины полностью переходит к электронной системе воинского учета и онлайн‑оформлению отсрочек. Система будет автоматически проверять все данные через государственные реестры и также автоматически рассылать оповещения.Главная идея - перенести большинство процессов в "цифру", чтобы "сократить влияние человеческого фактора". Переводим на русский: количество людей, нелегально пересекающих границу, купивших бронь и откупающихся в военкоматах, больницах и у ТЦК настолько велико, что система просто не работает.Авторы новых правил утверждают, что "любые несоответствия или нарушения будут фиксироваться быстрее, а уклоняться от постановки на учет и от призыва станет гораздо сложнее".И тут возникает вопрос: если основная проблема — это российская дезинформация, почему главные усилия Киева направлены не на борьбу с ней, а на ловлю людей?Ответ дает свежий доклад Центрального исследовательского института ВСУ. Согласно докладу, нынешняя система мобилизации "непригодна для затяжной войны", и теперь система мобилизации должна стать "армией внутри страны", то есть на тотальную мобилизацию должны теперь работать не только министерство обороны и ТЦК, а вообще "вся государственная вертикаль", то есть вообще все организации, структуры и институты, которые хоть как-то взаимодействуют с людьми. Одновременно с этим вообще все люди, не находящиеся на фронте, должны превратиться в военный резерв: оперативный резерв 1 очереди (боевые ветераны), 2 очереди (обученные без боевого опыта) и "гражданский" резерв (требуется подготовка), где для каждой категории - своя модель подготовки и вызова.Западные и украинские СМИ долго и упорно пытаются убедить аудиторию, что принцип "война до последнего украинца" — это изобретение Путина. Интересно, какое смешное оправдание будет придумано для этой самой аудитории 1 апреля.О разнице в стратегии и тактике боевых действий и политике между Россией и Ираном - в статье Ростислава Ищенко "Иранский вопрос в российском контексте"*организация, признанная в РФ иноагентом

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_2d6bb4cce49cff8dc4d2fa4414db36d2.jpg.webp

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

