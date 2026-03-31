"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году

В нынешнем году ВС РФ смогут взять Константиновку и Дружковку. Также можно надеяться на освобождение Орехова. В этом случае откроется путь на Запорожье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2026-03-31T05:45

Отвечая на вопрос об ожиданиях относительно СВО на этот год, журналист поделился своими надеждами. "Я бы очень хотел надеяться, что в этом году мы начнем бои за Славянско-Краматорскую агломерацию. Хотя противник там серьезно закопался. Да и килл-зона никуда не исчезла", — заявил Коц.Во всяком случае, Константиновку и Дружковку в этом году ВС РФ могут освободить, добавил военкор, также он выразил надежду на взятие Орехова.В этом случае путь на Запорожье будет открыт, и Украине придется стягивать к городу значительные силы с других участков, где смогут наступать российские войска, пояснил военкор."Также хотелось бы, чтобы мы зачистили Гришино к западу от Красноармейска и начали продвижение в Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, что будет с украинскими военными после окончания боевых действий — в статье Владимира Скачко "Обретая родной дом заново. Что будет делать Россия с солдатами ВСУ, когда исчезнет фронт" на сайте Украина.ру.

2026

новости, россия, запорожье, наступление вс рф, наступление россии, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, наступление, вс рф, орехов, константиновка, главные новости, главное, донбасс, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, сво