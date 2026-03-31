"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году - 31.03.2026 Украина.ру
"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
В нынешнем году ВС РФ смогут взять Константиновку и Дружковку. Также можно надеяться на освобождение Орехова. В этом случае откроется путь на Запорожье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Украина.ру
05:45 31.03.2026
 
В нынешнем году ВС РФ смогут взять Константиновку и Дружковку. Также можно надеяться на освобождение Орехова. В этом случае откроется путь на Запорожье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Отвечая на вопрос об ожиданиях относительно СВО на этот год, журналист поделился своими надеждами. "Я бы очень хотел надеяться, что в этом году мы начнем бои за Славянско-Краматорскую агломерацию. Хотя противник там серьезно закопался. Да и килл-зона никуда не исчезла", — заявил Коц.
Во всяком случае, Константиновку и Дружковку в этом году ВС РФ могут освободить, добавил военкор, также он выразил надежду на взятие Орехова.
В этом случае путь на Запорожье будет открыт, и Украине придется стягивать к городу значительные силы с других участков, где смогут наступать российские войска, пояснил военкор.
"Также хотелось бы, чтобы мы зачистили Гришино к западу от Красноармейска и начали продвижение в Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, что будет с украинскими военными после окончания боевых действий — в статье Владимира Скачко "Обретая родной дом заново. Что будет делать Россия с солдатами ВСУ, когда исчезнет фронт" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗапорожьенаступление ВС РФнаступление РоссииСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияКраматорскнаступлениеВС РФОреховКонстантиновкаГлавные новостиглавноеДонбассдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперацияСВО
 
06:40Десятилетие возвращённого величия
06:30Раскрыта главная ложь России об Украине
06:20"Всё выглядит предельно скверно". Эксперты, политики и учёные о судьбах Украины и мира
06:10Польша объявила своих наёмников на Украине ценными специалистами
06:00"ВСУ готовят крупное наступление": Коц раскрыл, как и где Украина накапливает "дроновый кулак"
05:55"Шотган, "Елка", пулемет": как сегодня борются с дронами в зоне проведения СВО
05:45"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
05:30"На острове Харк американцев уже ждут": Сафаров назвал три сценария наземной операции США
05:15"Килл-зона никуда не исчезла": Андрей Коц о перспективах освобождения Славянска и Краматорска
05:00"Война на истощение только начинается": Сафаров о том, почему Трамп рискует увязнуть в Иране
04:45"Век светскости" завершился: шахский режим в Иране был сметен революционной волной — Курбанов
04:31Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Дрон сам находит цель: Коц рассказал, как "Ланцеты" и "Молнии" громят укрепы и блиндажи ВСУ
04:15"Надо поставить твердый заслон": Курбанов о возрождении религиозных войн и рисках для России
04:01Глава Минтранса рассказал о странах, заинтересованных в Севморпути
03:17ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ленобласть и Самару. Ракеты угрожают ещё четырём регионам
02:48Трамп может потребовать от арабских стран покрыть расходы на войну с Ираном
02:14Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
01:59Иранский вопрос в российском контексте
01:58МИД РФ предупредил граждан об опасности выезда в США и ряд других стран
Лента новостейМолния