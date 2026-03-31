"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
В нынешнем году ВС РФ смогут взять Константиновку и Дружковку. Также можно надеяться на освобождение Орехова. В этом случае откроется путь на Запорожье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2026-03-31T05:45
2026-03-31T05:45
2026-03-31T05:45
Отвечая на вопрос об ожиданиях относительно СВО на этот год, журналист поделился своими надеждами. "Я бы очень хотел надеяться, что в этом году мы начнем бои за Славянско-Краматорскую агломерацию. Хотя противник там серьезно закопался. Да и килл-зона никуда не исчезла", — заявил Коц.Во всяком случае, Константиновку и Дружковку в этом году ВС РФ могут освободить, добавил военкор, также он выразил надежду на взятие Орехова.В этом случае путь на Запорожье будет открыт, и Украине придется стягивать к городу значительные силы с других участков, где смогут наступать российские войска, пояснил военкор."Также хотелось бы, чтобы мы зачистили Гришино к западу от Красноармейска и начали продвижение в Днепропетровской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, что будет с украинскими военными после окончания боевых действий — в статье Владимира Скачко "Обретая родной дом заново. Что будет делать Россия с солдатами ВСУ, когда исчезнет фронт" на сайте Украина.ру.
россия
запорожье
славянск
славянско-краматорская агломерация
краматорск
орехов
константиновка
донбасс
новости, россия, запорожье, наступление вс рф, наступление россии, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, наступление, вс рф, орехов, константиновка, главные новости, главное, донбасс, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, сво
Новости, Россия, Запорожье, наступление ВС РФ, наступление России, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, наступление, ВС РФ, Орехов, Константиновка, Главные новости, главное, Донбасс, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, СВО
"Путь на Запорожье будет открыт": военкор о том, какие города могут освободить ВС РФ в 2026 году
В нынешнем году ВС РФ смогут взять Константиновку и Дружковку. Также можно надеяться на освобождение Орехова. В этом случае откроется путь на Запорожье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий