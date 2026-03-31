https://ukraina.ru/20260331/iranskiy-vopros-v-rossiyskom-kontekste-1077346000.html

Иранский вопрос в российском контексте

Россия воюет долго и многие устали. Понимаю. Особенно устали те, кто требовал войны с 2014 года и раньше, кто утверждал, что Россия просто всех своих врагов на одном поле боя собирает, чтобы два раза не вставать, а едва явившись на войну разом прихлопнуть

2026-03-31T01:59

иран

россия

сша

ростислав ищенко

дональд трамп

барак обама (старший)

ес

генштаб

черноморский флот

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077106849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e487f04599958b3283d58b9da4cfcaa.jpg

Это те же, кто в 2022 году утверждал, что ВС РФ вошли в пригороды Киева, а потом ушли оттуда, потому что так задумал Генштаб, что воюем подольше, чтобы всех бандеровцев убить на фронте и не возиться с ними после победы, у кого даже ракетный крейсер "Москва" - флагман и основа ПВО/ПРО Черноморского флота утонул по плану. Ведь у нас ничего не может быть не по плану.Постепенно даже до самых тупых доходит, что ни одна война, даже самый победоносный блицкриг, никогда не идёт по плану. Планы корректируются п мере возникновения новых обстоятельств. Если бы СССР вёл Великую Отечественную войну согласно планам, действовавшим на 22 июня 1941 года, он бы её в том же 1941 году и проиграл. Хотя бы потому, что предвоенные планы не предусматривали переброску сибирских дивизий под Москву и формирование полумиллионного народного ополчения, которое своими жизнями тормозило продвижение немцев в период между разгромом ими кадровых дивизий под Минском, Вязьмой, Брянском, Киевом и Уманью и появлением под Москвой соединений из Средней Азии, Сибири и с Дальнего Востока.В общем, многие оптимисты открыли неприятную для себя вещь – на войне у противника бывают свои планы, и он стремится к победе, поэтому стреляет в нас и даже иногда попадает. Оказалось, что разобраться с союзниками Украины, вооружающими и финансирующими киевский режим не так просто, как считали оптимисты. Боевые действия затянулись и самые нетерпеливые начали впадать в депрессию. У нетерпеливых всегда так – или прыжки до неба от преждевременной радости, либо депрессия от преждевременного уныния.И тут появился Иран. После чего унылые оптимисты воспряли духом и начали ныть "вот если бы Россия воевала, как Иран". Что ж, давайте рассмотрим иранские "ноу-хау" вблизи.Иран находился под санкциями (то усиливающимися, то смягчающимися) более сорока лет. Всё это время его территорию периодически обстреливал американский союзник Израиль, используя для транзита своей авиации и ракет территории Сирии, Ирака и других стран. Более-менее эффективно Иран, при помощи своих прокси, начал отвечать Израилю (не США) примерно лет двадцать назад. Это не прекратило удары по Ирану и привело к двум открытым войнам против него, которые Израиль развязывал в союзе с США. Операции Израиля против иранских прокси на территориях ближневосточных государств проводились десятками, Иран в Сирию и Ирак не вторгался, ограничиваясь финансированием там проиранских группировок. То, что Хезболла, ХАМАС и хуситы успешно десятилетиями воюют с Израилем и с Западом – прежде всего достоинство этих движений. Они несли огромные человеческие потери, а Иран на поле боя не приходил.Когда в аналогичной ситуации Россия помогала Донбассу гораздо больше, чем Иран своим прокси, нынешние иранофилы буквально извертелись на пупе, доказывая, что Москва бросила Донбасс на погибель. Между тем, не только без российского оружия, боеприпасов и без российских военных специалистов, отправлявшихся в Донбасс "в отпуск" целыми соединениями, но и без элементарной российской гуманитарной помощи (продукты питания, вода, ГСМ, дизель-генераторы и т. д.) ДНР/ЛНР просто не выжили бы. Только абсолютный профан может думать, что прижатые к границе численно и технически во всём превосходящим противником, полуразбитые, деморализованные части республик вдруг сами по себе воспряли и отбросили врага. Да они и сами говорят "нам не дали наступать дальше", а как можно "не дать" наступать тому, кто наступает сам, а не зависит критически от внешней поддержки?Итак, до 2022 года Россия воевала, как Иран до 2025 года, только территорию России не бомбили. Кстати, я предупреждал унылых оптимистов, что если Россия официально явится на войну, то её территория, в том числе приграничные областные центры, станут целью для украинских ударов. Но они тогда подпрыгивали под потолок и заявляли, что я просто ничего не понимаю в колбасных обрезках, что по российской территории стрелять нельзя (они где-то в "международном праве" такое прочли) и что факт рождения в Киеве просто не даёт мне возможности понять эсхатологическую недоступность территории России проникновению иностранных вооружений. Против мифа не попрёшь, пришлось подождать, но унылые оптимисты опять ни в чём не виноваты – власть "неправильно воюет" "надо как Иран".Итак, мы убедились в том, что Иран гораздо дольше чем Россия (начал в 1979 году, закончил в 2026 году) пытался формально не выходить за пределы мирного процесса, ведя войны при помощи прокси-структур. Причём эффективность России в таких столкновениях оказалась куда выше, чем Ирана. Тегеран не получил ничего, кроме раздела Йемена на хуситскую и эмиратскую части. Россия получила "независимые" Абхазию и Южную Осетию, лояльную Грузию, контроль над Приднестровьем, Крым, и Севастополь, а также по трети территорий ДНР и ЛНР ещё до начала в 2022 году полномасштабного открытого конфликта на Украине (сейчас уже гораздо больше).Кстати, Израиль не может воевать без регулярных поставок из США. Вы слышали, чтобы за несколько десятилетий противостояния, Иран открыто или подпольно топил американские транспортные суда или сбивал самолёты, везущие в Израиль оружие и боеприпасы? Никогда такого не было. Даже когда было точно известно, что американцы доставляют бомбы для ударов по Газе или ракеты для ударов по целям в Иране. От России же унылые оптимисты требуют топить и сбивать всё, по всему миру, что имеет хоть какое-то (не обязательно военное) отношение к США и ЕС.Россию обвиняют в потере авуаров на Западе, не полностью выведенных перед войной. У Ирана США и Европа впервые арестовали зарубежные счета и всю собственность за рубежом ещё после революции 1979 года. Второй раз арестовывали позже, вновь появившиеся накопления (кстати, а зачем Иран их там держал, наверное, ему, как любят говорить унылые оптимисты, "ФРС приказала"). Скажу по секрету, активно торгующим странам (а Иран и Россия из их числа) постоянно необходимо платить по счетам и получать платежи вне национальной юрисдикции. До 2022-24 годов большая часть этих платежей проходила в долларах, а значит контролировалась США, таков был мир, таковы были правила игры, которые мы с союзниками до сих пор до конца не доломали, хоть работаем над этим не одно десятилетие.Лет тридцать, если не больше, Иран вёл с США переговоры. Процесс был долгим и сложным, США неоднократно отказывались от уже достигнутых договорённостей, Трамп в свой первый срок и вовсе разорвал уже действовавший, подписанный и ратифицированный в президенство Обамы договор с Ираном о контроле над ядерной программой последнего и поэтапном снятии санкций. Это не помешало Тегерану вновь вступить в переговоры с США и демонстрировать готовность к некоторым уступкам. Даже после того, как США и Израиль напали на Иран в 2025 году под прикрытием шедших переговоров, Тегеран в 2026 году вновь вернулся за стол переговоров и нападение на него произошло вновь под прикрытием переговоров. Отказывается ли Иран от переговоров после этого? Нет, он только выдвигает к США требование вывести свои базы, с которых была начата агрессия против Ирана из региона, в качестве меры, гарантирующей относительную (перебросить войска на территории союзников можно быстро) безопасность Ирана в будущем.Ну и теперь как Иран воюет. Воюет хорошо – значительно лучше, чем в 2025 году. Кто-то (кто бы это мог быть?) обеспечивает Иран расходными материалами (боеприпасами), необходимыми для войны, делится данными разведки, даёт ему целеуказания для ракет. Ущерб для США и Израиля большой, но не критический, пока что они ещё собираются воевать до победы. Потенциал у них велик, так что чем дело кончится узнаем в будущем, но союзники Ирана, обеспечивающие ему возможность эффективно противостоять США и Израилю, пока сильно не светятся. Именно потому, что опыт США и ЕС на Украине показал, что если ты официально признал кого-то своим прокси и твой прокси потерпел поражение, то поражение потерпел ты.Понятно, что обеспечивать Иран разведанными и целеуказаниями могут и Китай, и Россия, оба могут поставлять в Иран оружие. А вот убедить Азербайджан прекратить нагнетать военную истерию и занять в иранском кризисе конструктивную позицию могла только Россия, которой для этого нужны были свободные войска и хорошие отношения с Турцией. Свободные войска – это те "сибирские дивизии", которые не воюют сейчас в Прибалтике, Польше и Финляндии, куда нас усиленно заманивают в последнее время, а ради хороших отношений с Эрдоганом периодически приходится ему в чём-то уступать – это дорога с двусторонним движением: "ты – мне, я – тебе".Но заметим, с Ираном воюют США и Израиль. Главный враг – США, так как именно они вытаскивают на себе экономику войны. Иран бьёт по Израилю, бьёт по американским базам в монархиях Залива, с которых стартуют американская авиация и ракеты, пытается бить по американскому флоту в Заливе. Но опять-таки, не только по отдалённой, но всё же досягаемой, если тайно подтащить ракеты поближе, территории США Иран не бьёт и не бьёт по судам и самолётам, везущим оружие в Израиль и на базы в Персидский залив. Даже по Лондону, который предоставил США базы в Великобритании и на острове Диего Гарсия для использования стратегическими бомбардировщиками, наносящими удары по Ирану из-за пределов радиуса действия его ПВО, Иран тоже не бьёт. Не будем упрекать его в том, что он таким образом уклоняется от опасности, хоть опасность ответа на такие удары действительно крайне высока – удар по территории ядерной державы может запустить ядерный ответ. Просто нанесение таких ударов (даже по судам и самолётам) – задача достаточно сложная, особенно когда свои вооружённые силы, которые и так не резиновые, решают массу иных задач.В России с конца второго года военных действий стало прилетать по приграничным территориям, а потом и (пусть единично) вглубь страны. При этом большую часть ударов ПВО отражает. Ни ПВО/ПРО Ирана, в котором спокойно сносят с лица земли Тегеран и все стратегические объекты, кроме тех, которые закопаны слишком глубоко под землю, ни даже ПВО/ПРО США, не сумевшие защитить союзников и базы от ответных иранских ударов, и рядом не валялись, Но Иран "умеет воевать", а Россия "не умеет". В России гибнут генералы, иногда от диверсионных актов и в глубоком тылу. Большую часть диверсионных актов, как против отдельных личностей, так и рассчитанных на массовую гибель людей, ФСБ предотвращает. Опять-таки, ни одна спецслужба мира, включая израильские и американские, по эффективности и рядом не валялась. В Иране и в мирное время высокопоставленные генералы, учёные, общественные и политические деятели гибли массово, от ударов как США, так и Израиля, с начала же боевых действий уничтожено уже два состава иранского руководства, включая одного верховного духовного лидера (второй ранен), но "нам бы воевать как Иран".Россия в ходе четырёх лет боевых действий понесла потери ЧФ, сопоставимые с потерями ВМС США, Иран и Украина свои флоты потеряли полностью, но "пример с иранцев" должны брать мы, а не они с нас. И если что, то у нас нет Ормузского пролива, который мы могли бы закрыть, но мы до сих пор не позволили наглухо запечатать наши флоты в Чёрном море и на БалтикеНу и наконец, США, несмотря на все свои трудности в Иране, до сих пор не "бахнули ядеркой", хоть очень хочется и может быть бахнут, открывая и нам пространство для манёвра (если что, то Россия уже не будет первой). Вся разница в том, что Украина и Иран – прокси (США/ЕС и России/Китая соответственно). Посредством прокси можно прощупывать реакцию противника на разного рода угрозы без ущерба для себя. Россия, США, Китай – сверхдержавы, столкновение между которыми практически мгновенно принимает не просто глобальный, но глобальный ядерный характер. Мы к такому столкновению идём, но пока медленно и лучше бы не дойти, чтобы кризис как-то на более низком этапе рассосался, а если уж суждено дойти, то спешить всё равно не надо – успеем в мир, где живые завидуют мёртвым.В итоге Россия на сегодня в политическом, экономическом, дипломатическом, финансовом, военном планах и в плане территориальных приобретений воюет лучше всех, имея все шансы победить и решить все свои проблемы, если только унылые оптимисты её изнутри не взорвут.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

