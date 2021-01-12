По мнению главы МИД Украины, российская вакцина — это якобы навязывание пропагандистских штампов и идеологии. На вопрос журналиста о том, стоило бы купить вакцину у РФ, если бы Украина убедилась в ее действенности и она была бы дешевле других, Кулеба ответил отрицательно.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил он.
Сам факт обсуждения подобной темы Кулеба назвал признаком «навязанной гибридной дискуссии». Также он заявил, что окончательных результатов исследований относительно российской вакцины якобы нет. По мнению министра, «пропагандистские» возможности «Спутника V» намного превышают его реальные возможности и эффективность.
Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Исследования показали, что она имеет эффективность более чем 90%. Украина в настоящий момент отказывается от переговоров по закупке «Спутника V», притом что по состоянию на 12 января в стране от последствий коронавируса скончались уже более 20 тысяч человек.
В конце прошлого года власти Украины объявили, что достигли договоренности о закупках вакцины китайского производства. Недавно она была одобрена в Индонезии, где в ходе исследований показала эффективность менее 70%.