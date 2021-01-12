Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность закупки российской вакцины от коронавируса, даже если официальному Киеву докажут ее эффективность. Его заявление прозвучало 12 января в эфире телеканала «1+1»

По мнению главы МИД Украины, российская вакцина — это якобы навязывание пропагандистских штампов и идеологии. На вопрос журналиста о том, стоило бы купить вакцину у РФ, если бы Украина убедилась в ее действенности и она была бы дешевле других, Кулеба ответил отрицательно.

«Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины», — заявил он.

«Спутник-V» и другие. Кто побеждает в мировой войне вакцин © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Исследования показали, что она имеет эффективность более чем 90%. Украина в настоящий момент отказывается от переговоров по закупке «Спутника V», притом что по состоянию на 12 января в стране от последствий коронавируса скончались уже более 20 тысяч человек.

В конце прошлого года власти Украины объявили, что достигли договоренности о закупках вакцины китайского производства. Недавно она была одобрена в Индонезии, где в ходе исследований показала эффективность менее 70%.