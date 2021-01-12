«Мы провели встречу с российскими официальными лицами, как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине, и достигли некоторых предварительных соглашений», — рассказал Лопес-Гатель.
Согласно им, Мексика получит до 24 миллионов доз вакцины. Ими смогут привиться 12 миллионов человек, так как схема вакцинации «Спутник V» предусматривает использование двух доз, пояснил мексиканский политик.
«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор». 5 декабря 2020 года в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».