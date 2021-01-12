Мексиканские власти могут использовать до 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, передает 12 января РИА Новости

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

Согласно им, Мексика получит до 24 миллионов доз вакцины. Ими смогут привиться 12 миллионов человек, так как схема вакцинации «Спутник V» предусматривает использование двух доз, пояснил мексиканский политик.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор». 5 декабря 2020 года в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V».