«В США прибыли украинские экипажи 3-х патрульных катеров класса "Айленд" для проведения 10-недельного курса спецподготовки в г. Балтимор. Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны», — говорится в материале.
До #США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу “Айленд” для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у м.Балтимор.— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 11, 2021
Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. pic.twitter.com/wNe3IO1Kw8
В начале января в пресс-служба министерства обороны Украины заверяли, что США должны передать Украине в скором времени три катера проекта Island.
Они начали выпускаться в 1985 году, то есть более 30 лет назад. В 2014 году их после неудачных попыток модернизации их начали списывать и вместо дорогостоящей утилизации передавать в качестве военной помощи «партнерам».
Украине уже передали два списанных катера 1988 года выпуска, которые получили название «Славянск» и «Старобельск».