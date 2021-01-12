«В США прибыли украинские экипажи 3-х патрульных катеров класса "Айленд" для проведения 10-недельного курса спецподготовки в г. Балтимор. Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны», — говорится в материале.

ДС: Тест перед «Джавелинами». почему украина не берет американские катера «Айленд»
ДС: Тест перед «Джавелинами». почему украина не берет американские катера «Айленд»
© пресс-служба президента Украины
В начале января в пресс-служба министерства обороны Украины заверяли, что США должны передать Украине в скором времени три катера проекта Island.

Они начали выпускаться в 1985 году, то есть более 30 лет назад. В 2014 году их после неудачных попыток модернизации их начали списывать и вместо дорогостоящей утилизации передавать в качестве военной помощи «партнерам».

Украине уже передали два списанных катера 1988 года выпуска, которые получили название «Славянск» и «Старобельск».