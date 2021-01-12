Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса Island прибыли в США, где под руководством американских инструкторов пройдут курс обучения. Об этом 11 января сообщило посольство Украины в США в Twitter

«В США прибыли украинские экипажи 3-х патрульных катеров класса "Айленд" для проведения 10-недельного курса спецподготовки в г. Балтимор. Это уже вторая партия катеров, которые США планируют передать Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны», — говорится в материале.

До #США прибули українські екіпажі 3-х патрульних катерів класу “Айленд” для проведення 10-тижневого курсу спецпідготовки у м.Балтимор.



Це вже друга партія катерів, які США планують передати Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. pic.twitter.com/wNe3IO1Kw8 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 11, 2021

ДС: Тест перед «Джавелинами». почему украина не берет американские катера «Айленд» © пресс-служба президента Украины

Они начали выпускаться в 1985 году, то есть более 30 лет назад. В 2014 году их после неудачных попыток модернизации их начали списывать и вместо дорогостоящей утилизации передавать в качестве военной помощи «партнерам».

Украине уже передали два списанных катера 1988 года выпуска, которые получили название «Славянск» и «Старобельск».