В менталитете дончан ярче проявляются традиционно русские черты. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру руководитель Интернационального Союза писателей Александр Гриценко

«Например, на Донбассе у людей обостренное чувство справедливости… На Донбассе незамутненное понимание важности победы в Великой Отечественной войне. Я такое яркое понимание важности Победы видел у своих дедушек, которые пережили войну», — рассказал писатель.

Воевать будут еще 20 лет? Циничная правда о войне в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Поэтому русских писателей глубоко интересует изучение менталитета дончан, анализ произошедших на этой земле страшных событий, пояснил Гриценко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Боевые действия в Донбассе начались весной 2014 года. Режим прекращения огня вступил в силу с 27 июля 2020 года. Однако полностью обстрелы не прекращаются, и сторонам не удается договориться о политическом статусе Донбасса.