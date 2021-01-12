«Например, на Донбассе у людей обостренное чувство справедливости… На Донбассе незамутненное понимание важности победы в Великой Отечественной войне. Я такое яркое понимание важности Победы видел у своих дедушек, которые пережили войну», — рассказал писатель.
По мнению Гриценко, причина сохранения живой памяти о Великой Отечественной в том, что в ЛДНР была другая война, и она пока не закончилась. В Донбассе люди своими глазами увидели, как хрупок мир, «сегодня одна реальность, а завтра кровь, голод, потери», добавил он.
Поэтому русских писателей глубоко интересует изучение менталитета дончан, анализ произошедших на этой земле страшных событий, пояснил Гриценко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Боевые действия в Донбассе начались весной 2014 года. Режим прекращения огня вступил в силу с 27 июля 2020 года. Однако полностью обстрелы не прекращаются, и сторонам не удается договориться о политическом статусе Донбасса.