Первый мэр Харькова Евгений Кушнарев ненавидел «рагулизм» как социальный феномен и стремился сделать город притягательным для специалистов и эрудитов. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил философ и политолог Дмитрий Выдрин

По словам Выдрина, Кушнарев хотел превратить Харьков в мегаполис, возродив городской патриотизм и создав новую городскую субкультуру, в том числе в его планы входило создание в Харькове метрополитена.

Первый в СССР. Как Харьков вернул новогоднюю елку © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

«Он определял рагуля как "существо, способное справить малую нужду в собственном подъезде". А я говорил, что "это существо, способное справить большую нужду в собственном социальном лифте"», — рассказал философ.

Выдрин отметил, что в нынешней геополитической конфигурации Харьков все же стал окраиной, а в той конфигурации, о которой мечтал Кушнарев, он мог стать совместным центром интеллекта, науки и высоких технологий.

При этом в Киеве, по его словам, «нахрапистые рагули подмяли гераниевых мещан».

Однако Харьков до сих пор пытается играть роль интеллектуального центра, и лишь в нем можно было бы запустить производство антивирусной вакцины, но не при нынешней власти, заключил Выдрин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.