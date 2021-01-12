По словам Выдрина, Кушнарев хотел превратить Харьков в мегаполис, возродив городской патриотизм и создав новую городскую субкультуру, в том числе в его планы входило создание в Харькове метрополитена.
Поэтому, пояснил эксперт, политика интуитивно ненавидели «рагули» — «выходцы из неурбанизированного безвременья, полуобразованные, самодовольные и самодостаточные».
«Он определял рагуля как "существо, способное справить малую нужду в собственном подъезде". А я говорил, что "это существо, способное справить большую нужду в собственном социальном лифте"», — рассказал философ.
Выдрин отметил, что в нынешней геополитической конфигурации Харьков все же стал окраиной, а в той конфигурации, о которой мечтал Кушнарев, он мог стать совместным центром интеллекта, науки и высоких технологий.
При этом в Киеве, по его словам, «нахрапистые рагули подмяли гераниевых мещан».
Однако Харьков до сих пор пытается играть роль интеллектуального центра, и лишь в нем можно было бы запустить производство антивирусной вакцины, но не при нынешней власти, заключил Выдрин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.