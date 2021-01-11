Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в конце прошлого года от осложнений от коронавируса. Он занимал свою должность в течение десяти лет. До него город возглавлял Добкин, который затем стал губернатором области.

Слагали бы легенды. Добкин рассказал, как Янукович просил автоматы во время Майдана
Слагали бы легенды. Добкин рассказал, как Янукович просил автоматы во время Майдана
© РИА Новости/Владимир Трефилов
 

По мнению Выдрина, Добкин изменился за последнее время, на него повлиял перенесенный COVID-19 и смерть его друга Кернеса, он стал «вдумчивее и глубже».

«Уверен, что Михаил уже перерос стадию градоначальника. Харьков ему нужен как «платформа» сборки не новых бордюров для полиса, а новых смыслов для страны», — сказал эксперт.

Он добавил, что Добкин должен снова победить на выборах мэра в память Кернеса.

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