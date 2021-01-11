Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в конце прошлого года от осложнений от коронавируса. Он занимал свою должность в течение десяти лет. До него город возглавлял Добкин, который затем стал губернатором области.
По мнению Выдрина, Добкин изменился за последнее время, на него повлиял перенесенный COVID-19 и смерть его друга Кернеса, он стал «вдумчивее и глубже».
«Уверен, что Михаил уже перерос стадию градоначальника. Харьков ему нужен как «платформа» сборки не новых бордюров для полиса, а новых смыслов для страны», — сказал эксперт.
Он добавил, что Добкин должен снова победить на выборах мэра в память Кернеса.
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