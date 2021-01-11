Бывший городской глава Харькова, экс-глава Харьковской областной госадминистрации Михаил Добкин перерос уровень градоначальника, но обязан снова занять пост мэра города в память о скончавшемся Геннадии Кернесе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Выдрин

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в конце прошлого года от осложнений от коронавируса. Он занимал свою должность в течение десяти лет. До него город возглавлял Добкин, который затем стал губернатором области. Слагали бы легенды. Добкин рассказал, как Янукович просил автоматы во время Майдана © РИА Новости/Владимир Трефилов

По мнению Выдрина, Добкин изменился за последнее время, на него повлиял перенесенный COVID-19 и смерть его друга Кернеса, он стал «вдумчивее и глубже».

«Уверен, что Михаил уже перерос стадию градоначальника. Харьков ему нужен как «платформа» сборки не новых бордюров для полиса, а новых смыслов для страны», — сказал эксперт.

Он добавил, что Добкин должен снова победить на выборах мэра в память Кернеса.

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