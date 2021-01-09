На 102 году жизни в городе Черноголовка Московской области умер академик Исаак Халатников, последний из плеяды создателей советской атомной бомбы. Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 9 января

Халатников родился в Екатеринославе. В 1941 году окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности «Теоретическая физика». Являлся сталинским стипендиатом, отмечает Telegram-канал.

За 100 лет до Коломойского. Как губернатор Екатеринослава создал «удельное княжество» с добробатами и кафешантаном © Русские авиаторы на Балканах, 1912 г. С.С. Щетинин - пятый слева в первом ряду.

C 26 февраля 1965 по 1992 год — директор Института теоретической физики имени Ландау АН СССР (ныне в составе РАН). Затем — почётный директор Института.

Доктор физико-математических наук (1952), академик АН СССР (1984, член-корреспондент с 1972), иностранный член Лондонского королевского общества (1994). Лауреат Сталинской премии. Кавалер многих орденов.

Был женат на дочери легендарного красного командира Николая Щорса Валентине. Три дочери, 5 внуков, 8 правнуков.