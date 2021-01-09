Большая часть украинских граждан не смогут вовремя выйти на пенсию и будут вынуждены продолжать работать, сказал экономист, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский в интервью Golos.ua

Пенсионная реформа в действии: с 1 января десятки тысяч украинцев могут начать побираться © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк отметил, что благодаря ряду решений украинских властей людям, достигшим пенсионного возраста, но без полного страхового стажа необходимо его купить или продолжать работать.

Как правило это те люди, которые работали неофициально и не платили единый страховой взнос. Им, чтобы претендовать на пенсию, нужно будет покупать стаж, один год которого стоит около 32 тысяч гривен — это больше, чем стоимость квартиры в украинском областном центре.

Если же возможности купить стаж нет, человек должен продолжить работать, либо обратиться в социальную службу за помощью. Однако на пособие в 1800 грн (примерно 4,5 тыс. руб.) невозможно прожить, подчеркнул эксперт.

«По факту украинцев просто заставляют работать. То есть, в Украине произошло скрытое повышение пенсионного возраста. Сейчас только 50% граждан имеют нужный страховой стаж для своевременного выхода на пенсию», — констатировал Скаршевский.

Он добавил, что примерно 2,2 млн тех украинцев, у которых стажа все же хватает, будут получать мизерную пенсию в размере 2400 грн (примерно 6 тыс. Руб.), на которую также невозможно прожить.