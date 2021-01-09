Он отметил, что благодаря ряду решений украинских властей людям, достигшим пенсионного возраста, но без полного страхового стажа необходимо его купить или продолжать работать.
Как правило это те люди, которые работали неофициально и не платили единый страховой взнос. Им, чтобы претендовать на пенсию, нужно будет покупать стаж, один год которого стоит около 32 тысяч гривен — это больше, чем стоимость квартиры в украинском областном центре.
Если же возможности купить стаж нет, человек должен продолжить работать, либо обратиться в социальную службу за помощью. Однако на пособие в 1800 грн (примерно 4,5 тыс. руб.) невозможно прожить, подчеркнул эксперт.
«По факту украинцев просто заставляют работать. То есть, в Украине произошло скрытое повышение пенсионного возраста. Сейчас только 50% граждан имеют нужный страховой стаж для своевременного выхода на пенсию», — констатировал Скаршевский.
Он добавил, что примерно 2,2 млн тех украинцев, у которых стажа все же хватает, будут получать мизерную пенсию в размере 2400 грн (примерно 6 тыс. Руб.), на которую также невозможно прожить.