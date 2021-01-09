За минувший год госдолг Украины вырос на 116,4 млрд гривен, сообщила пресс-служба Министерства финансов страны

По ее данным, за 2020 год заимствования в общий фонд госбюджета составили 621,5 млрд грн. При этом на погашение госдолга ушло 385,5 млрд грн, а на его обслуживание — 119,6 млрд грн.

Выплачивать «до последнего украинца»: почему Киев не просит реструктурировать долги © Facebook, Офіс Президента України

При этом отмечается, что внутренние государственные заимствования за 2020 год составили 389,2 млрд грн, а из внешних источников за этот период привлечено 232,3 млрд грн.

Общая сумма госдолга Украины в сообщении не уточняется. Согласно ранее опубликованным данным Минфина, на конец ноября государственный долг страны составлял 2,398 триллиона гривен, или $84,24 миллиарда.