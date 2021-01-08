Американский портал Cycle World оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO производства Ирбитского мотоциклетного завода. Об этом пишет агентство «РИА Новости» 8 января

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Американские эксперты отметили необычайную практичность способного передвигаться по бездорожью российского мотоцикла, в котором «есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов». Помимо всех технических возможностей машины, специалисты отметили наличие у мотоцикла задней передачи, которая позволяет технике выбираться практически из любых непроходимых мест.

Американцы назвали новую продукцию Ural «не просто очаровательной диковинкой», заметив, что мотоцикл с коляской мощностью в 41 лошадиную стоимостью в 27 тысяч долларов (2 млн руб.) «подчеркивает все противоречие продукции Ural, совмещающей в себе анахроническую концепцию оборудованного коляской мотоцикла с практичностью, обезоруживающим внешним видом и утилитарностью».

Модель Gear Up GEO выпустили лимитированной серией из 20 экземпляров.