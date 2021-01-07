Телеграм-канал Украина.ру 7 января подвел итоги опроса читателей, чем, по их мнению, являются нынешние беспорядки в США

Часть аудитории (14%) предположила, что и тут не обошлось без русских хакеров. Лишь 2% ценителей теорий заговоров в шутку или всерьез выбрали вариант, что в происходящем замешаны масоны. 4% скептиков ответили, что, дескать, это «кино снимают».

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По мнению 7% участников опроса, беспорядки — типичная демократическая реакция на несправедливость, а 8% решили, что происходящее напоминает гражданскую войну. Однако, по мнению большинства (32%), беспорядки в США — это «кратковременная вспышка бунтарского духа».

«Не переворот, не масоны и не кино — вот и ладно. А за последствиями последим», — отметил телеграм-канал Украина.ру.

6 января в Вашингтоне произошли беспорядки в ходе протестной акции сторонников Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия, выражая несогласие с результатами подсчета голосов выборщиков. В ходе беспорядков погибло 4 человека, более 50 было задержано полицией.