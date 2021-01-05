«Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 154,694 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,67 млрд долларов», — говорится в сообщении.
Первый платеж запланирован на 1 февраля — в размере почти 50,68 млн СПЗ, второй — 4 февраля (98,5 млн СПЗ).
Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября — по 295,5 млн СПЗ.
Последние платежи запланированы на 1 ноября (43 млн СПЗ).
В 2014 году МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а позже предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Ранее первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете страны не хватает порядка 40 млрд гривен ($1,4 млрд).