В 2021 году Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов – первый платеж должен быть сделан уже 1 февраля. Об этом 5 января сообщают «Украинские новости»

«Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 154,694 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,67 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Первый платеж запланирован на 1 февраля — в размере почти 50,68 млн СПЗ, второй — 4 февраля (98,5 млн СПЗ).

Транш нам только снится. Получит ли Украина в этом году деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Последние платежи запланированы на 1 ноября (43 млн СПЗ).

В 2014 году МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а позже предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Ранее первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в бюджете страны не хватает порядка 40 млрд гривен ($1,4 млрд).