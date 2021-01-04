Подписчики певицы традиционно разделились на два лагеря по поводу внешности артистки. Кто-то уверен, что ей не стоит выкладывать фото без макияжа: «Неудачное фото», «Ой, кто это?», «Пугачева не похожа сама на себя!», «Без ресниц и бровей», «Вижу, все плохо: старость — не радость», «Ну зачем же так пугать людей», «Сделайте макияж», «Что с лицом?», «Ужас — смотреть на такое».
Другие же, напротив, пишут, что в 71 год Пугачева отлично выглядит: «Шикарная женщина», «Какая же вы классная», «Как же вы прекрасно выглядите», «Прекрасная Аллочка», «Хорошенькая какая», «Алла и без всякой косметики прекрасна!», «Богиня», «Я в первые пару секунд подумал, что [дочь Пугачевой, певица Орбакайте] Кристина».
Стоит отметить, что в последнее время артистка стала чаще выкладывать фотографии без макияжа и фильтров.