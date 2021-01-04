Певица Алла Пугачева поздравила поклонников с Новым годом, опубликовав фотографию без макияжа. Снимок она выложила в своем профиле в Instagram 3 января

«Гуляли всю ночь»: Галкин показал, как Пугачева зажгла под Новый год © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Другие же, напротив, пишут, что в 71 год Пугачева отлично выглядит: «Шикарная женщина», «Какая же вы классная», «Как же вы прекрасно выглядите», «Прекрасная Аллочка», «Хорошенькая какая», «Алла и без всякой косметики прекрасна!», «Богиня», «Я в первые пару секунд подумал, что [дочь Пугачевой, певица Орбакайте] Кристина».

Стоит отметить, что в последнее время артистка стала чаще выкладывать фотографии без макияжа и фильтров.