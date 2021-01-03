В ролике Королева с мужем плещутся в море и обмениваются поцелуями.
«Гори Гори! Невероятное окончание одного из самых непростых и неоднозначных годов, наверное, не только для меня и для нашей семьи. Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости», — написала Королёва.
Певица добавила, что они с супругом спасли свою семью, несмотря на все попытки разрушить их союз, а тех, кто это делал, по ее словам, ждет своя карма.
«Проект очень понравился», «Да это все фикция, мне вообще пох… как у них и что, но я просто наблюдаю со стороны и мне смешно, это все игра», «Молодцы», «Днище», «Как там пели кот Базилио с лисой? Пока живут на свете…», «Всё очень наигранно, даже неприятно», — отметили подписчики звезд в комментариях.
«Обычный работяга приятней этого Тарзана», — констатировал один из подписчиков, добавив блюющий смайлик.
Кроме того, паре, отдыхающей в роскоши, напомнили о жалобах стриптизера Глушко в начале пандемии на нехватку денег — «Не стыдно было плакаться,что денег нет?!».