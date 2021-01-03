Накануне Нового года певица Наташа Королёва поделилась видеороликом из Африки, в котором муж Сергей Глушко (Тарзан) ее страстно целует, но подписчики засомневались в искренности пары. Видео размещено на днях в Instagram певицы

В ролике Королева с мужем плещутся в море и обмениваются поцелуями.

«Гори Гори! Невероятное окончание одного из самых непростых и неоднозначных годов, наверное, не только для меня и для нашей семьи. Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости», — написала Королёва.

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«Проект очень понравился», «Да это все фикция, мне вообще пох… как у них и что, но я просто наблюдаю со стороны и мне смешно, это все игра», «Молодцы», «Днище», «Как там пели кот Базилио с лисой? Пока живут на свете…», «Всё очень наигранно, даже неприятно», — отметили подписчики звезд в комментариях.

«Обычный работяга приятней этого Тарзана», — констатировал один из подписчиков, добавив блюющий смайлик.

Кроме того, паре, отдыхающей в роскоши, напомнили о жалобах стриптизера Глушко в начале пандемии на нехватку денег — «Не стыдно было плакаться,что денег нет?!».