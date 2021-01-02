«5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников», — написал Степанов.
Также за минувшие сутки скончался от COVID-19 51 пациент, выздоровели 2 606. За сутки проведено 17 930 тестирований.
Наибольшее число заболевших выявлено в Киеве (112 649), Одесской (71 889) и Харьковской областях (70 212).
При этом по состоянию на 1 января 2021 года было зафиксировано 9 432 новых случая COVID-19, проведено 50 132 теста на коронавирус.
За все время пандемии коронавирусом на Украине заразилось 1 069 517 человек.