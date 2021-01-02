На Украине за последние сутки зафиксировано лишь около 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Данные опубликовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook

«5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников», — написал Степанов.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

Наибольшее число заболевших выявлено в Киеве (112 649), Одесской (71 889) и Харьковской областях (70 212).

При этом по состоянию на 1 января 2021 года было зафиксировано 9 432 новых случая COVID-19, проведено 50 132 теста на коронавирус.

За все время пандемии коронавирусом на Украине заразилось 1 069 517 человек.