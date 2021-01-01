Дело, которое длится с 2015 года и раскрывает многие аспекты отношений украинского государства и «Укрнафты», может быть завершено в феврале 2021 года, когда его итоги подведет Стокгольмский арбитраж, написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook

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«2021 обещает быть интересным и опасным. Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палке) — владельцев около 40% акций Укрнафты — к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов США (+ проценты)», — сообщил чиновник.

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами ПАО «Укрнафта», в июня 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Истцы обвиняют Украину в нанесении ущерба путем отбора газа, добытого «Укрнафтой», без оплаты или с оплатой по заниженной цене, а также невыполнении «Нафтогазом Украины» и «Укртрансгазом» решений украинских судов, резком увеличении ставок платы за пользование недрами и уменьшение кворума при проведении собраний акционерных обществ.