«Моя миссия выполнена»: Добкин снял свою кандидатуру в мэры Харькова в пользу Кернеса
«Моя миссия выполнена»: Добкин снял свою кандидатуру в мэры Харькова в пользу Кернеса
© Facebook, Михаил Добкин
Добкин поздравил подписчиков с Новым годом, пожелал здоровья, мира, благополучия и исполнения заветных желаний, и раскрыл планы на предстоящие выборы.

«Многие харьковчане в последнее время меня часто спрашивают… Так я отвечу: таки, да. В новый год — с новыми победами. Все будет — Харьков», — сказал Добкин.

«Ура. Это лучшая кандидатура и первая хорошая новость в этом году», — написал один из пользователей соцсети в комментариях под видеообращением.

«Пока Вы есть, мы можем быть спокойны за Харьков», «Ждём Вас, Михаил Маркович!», «Побед!», поддержали Добкина другие.

17 декабря победивший на выборах мэра Харькова Геннадий Кернес скончался в клинике «Шаритэ» в Берлине.

Депутаты Верховной Рады должны назначить новые выборы градоначальника, которые предположительно состоятся осенью 2021 года.

 

 