Добкин поздравил подписчиков с Новым годом, пожелал здоровья, мира, благополучия и исполнения заветных желаний, и раскрыл планы на предстоящие выборы.
«Многие харьковчане в последнее время меня часто спрашивают… Так я отвечу: таки, да. В новый год — с новыми победами. Все будет — Харьков», — сказал Добкин.
«Ура. Это лучшая кандидатура и первая хорошая новость в этом году», — написал один из пользователей соцсети в комментариях под видеообращением.
«Пока Вы есть, мы можем быть спокойны за Харьков», «Ждём Вас, Михаил Маркович!», «Побед!», поддержали Добкина другие.
17 декабря победивший на выборах мэра Харькова Геннадий Кернес скончался в клинике «Шаритэ» в Берлине.
Депутаты Верховной Рады должны назначить новые выборы градоначальника, которые предположительно состоятся осенью 2021 года.