Бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин 1 января опубликовал в Instagram новогоднее поздравление, в котором признался в том, что включается в борьбу за пост мэра Харькова

«Моя миссия выполнена»: Добкин снял свою кандидатуру в мэры Харькова в пользу Кернеса © Facebook, Михаил Добкин

«Многие харьковчане в последнее время меня часто спрашивают… Так я отвечу: таки, да. В новый год — с новыми победами. Все будет — Харьков», — сказал Добкин.

«Ура. Это лучшая кандидатура и первая хорошая новость в этом году», — написал один из пользователей соцсети в комментариях под видеообращением.

«Пока Вы есть, мы можем быть спокойны за Харьков», «Ждём Вас, Михаил Маркович!», «Побед!», поддержали Добкина другие.

17 декабря победивший на выборах мэра Харькова Геннадий Кернес скончался в клинике «Шаритэ» в Берлине.

Депутаты Верховной Рады должны назначить новые выборы градоначальника, которые предположительно состоятся осенью 2021 года.